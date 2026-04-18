Shows, agro e inovação: Expo Tapejara 2026 começa na próxima semana

A Expo Tapejara 2026 começa na próxima semana, no Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto, com programação entre os dias 22 e 26 de abril. A feira reúne atividades voltadas ao agronegócio, à indústria e ao comércio, além de atrações culturais e shows.

A abertura oficial está prevista para quarta-feira (22), quando também começam as atividades institucionais e a visitação aos pavilhões de exposição.

Ao longo dos dias a agenda inclui palestras, painéis e encontros voltados a temas como inovação, comportamento e empreendedorismo, concentrados principalmente na Arena Digital Sicredi.

Entre os nomes confirmados para as palestras estão a atriz e apresentadora Danni Suzuki, o nadador paralímpico Daniel Dias e o professor Dado Schneider. As participações ocorrem ao longo da programação técnica, que também inclui painéis com convidados de diferentes áreas.

Leia Mais Com mais de 2 mil livros publicados, Educs celebra 50 anos e lança concurso literário comemorativo

A agenda musical ocorre na Arena de Shows, com apresentações de Nenhum de Nós, Hugo & Guilherme e Leonardo.

Programação

Quarta-feira | 22 de abril:

18h30 — Abertura oficial da feira

20h00 — Palestra “O futuro é humano”, com Danni Suzuki

21h00 — Jantar mensal da Acisat

Quinta-feira | 23 de abril:

08h00 — Recepção e entrada dos animais

08h30 — Painel “Inovação e o futuro dos jovens”

10h00 — Painel sobre inovação na saúde pública

12h00 — Pagode do Zóio (Vila Gastronômica)

13h45 — Apresentação de ballet (Studio Viva+)

14h30 — Trupe Fora do Sério

15h30 — Lançamento de livro

16h00 — Reza Braba

17h30 — The Woodfaces

19h00 — Palestra com Dado Schneider

19h00 — Grupo Batecoxa

20h00 — Palestra com Daniel Dias

21h00 — Glê Duran

Sexta-feira | 24 de abril:

08h00 — Fórum do Agronegócio e Cooperativismo

08h40 — Palestra sobre o futuro do agro

09h50 — Palestra sobre royalties

10h50 — Palestra sobre reforma tributária

12h00 — Pagode do Zóio

13h30 — Cia Armazém de Teatro

13h30 — Apresentação de cães de pastoreio

14h00 — Reunião da Amunor

15h00 — Samba Delas

16h45 — Corner and The All Star Band

18h30 — Chico Bacega

20h30 — Comunidade Nin-Jtsu

22h00 — Show de abertura: Loopin’89

23h59 — Show Nenhum de Nós

Sábado | 25 de abril:

08h00 — Atividades com animais

09h30 — Julgamento morfológico

10h00 — Felipe Baggio e Banda

10h00 — Sessão solene da Câmara

11h30 — Gabi Abido

13h00 — Juli canta Rita Lee

14h00 — Palestra sobre marketing e marca

14h30 — Valkiria Rovani

16h00 — Rafael Sandini

17h00 — Fórum de turismo

17h30 — Show gospel (Opus Dei)

19h00 — Banda Skema

21h00 — Show com Manotaço

22h00 — Show de abertura: Grupo Triou

23h59 — Show Hugo & Guilherme

Domingo | 26 de abril:

10h00 — Desidério Souza

11h30 — Gauderiaço

13h00 — Bruno e Guilherme

14h30 — Rodrigo e Negão

16h00 — Ivan Cesar e Sadi

18h00 — Banda Brilha Som

18h00 — Show de abertura: Gustavo Cecchin

20h00 — Show Leonardo