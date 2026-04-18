Shows, agro e inovação: Expo Tapejara 2026 começa na próxima semana

A Expo Tapejara 2026 começa na próxima semana, no Parque Municipal Ângelo Eugênio Dametto, com programação entre os dias 22 e 26 de abril. A feira reúne atividades voltadas ao agronegócio, à indústria e ao comércio, além de atrações culturais e shows.
A abertura oficial está prevista para quarta-feira (22), quando também começam as atividades institucionais e a visitação aos pavilhões de exposição.
Ao longo dos dias a agenda inclui palestras, painéis e encontros voltados a temas como inovação, comportamento e empreendedorismo, concentrados principalmente na Arena Digital Sicredi.
Entre os nomes confirmados para as palestras estão a atriz e apresentadora Danni Suzuki, o nadador paralímpico Daniel Dias e o professor Dado Schneider. As participações ocorrem ao longo da programação técnica, que também inclui painéis com convidados de diferentes áreas.
A agenda musical ocorre na Arena de Shows, com apresentações de Nenhum de Nós, Hugo & Guilherme e Leonardo.
Programação
Quarta-feira | 22 de abril:
- 18h30 — Abertura oficial da feira
- 20h00 — Palestra “O futuro é humano”, com Danni Suzuki
- 21h00 — Jantar mensal da Acisat
Quinta-feira | 23 de abril:
- 08h00 — Recepção e entrada dos animais
- 08h30 — Painel “Inovação e o futuro dos jovens”
- 10h00 — Painel sobre inovação na saúde pública
- 12h00 — Pagode do Zóio (Vila Gastronômica)
- 13h45 — Apresentação de ballet (Studio Viva+)
- 14h30 — Trupe Fora do Sério
- 15h30 — Lançamento de livro
- 16h00 — Reza Braba
- 17h30 — The Woodfaces
- 19h00 — Palestra com Dado Schneider
- 19h00 — Grupo Batecoxa
- 20h00 — Palestra com Daniel Dias
- 21h00 — Glê Duran
Sexta-feira | 24 de abril:
- 08h00 — Fórum do Agronegócio e Cooperativismo
- 08h40 — Palestra sobre o futuro do agro
- 09h50 — Palestra sobre royalties
- 10h50 — Palestra sobre reforma tributária
- 12h00 — Pagode do Zóio
- 13h30 — Cia Armazém de Teatro
- 13h30 — Apresentação de cães de pastoreio
- 14h00 — Reunião da Amunor
- 15h00 — Samba Delas
- 16h45 — Corner and The All Star Band
- 18h30 — Chico Bacega
- 20h30 — Comunidade Nin-Jtsu
- 22h00 — Show de abertura: Loopin’89
- 23h59 — Show Nenhum de Nós
Sábado | 25 de abril:
- 08h00 — Atividades com animais
- 09h30 — Julgamento morfológico
- 10h00 — Felipe Baggio e Banda
- 10h00 — Sessão solene da Câmara
- 11h30 — Gabi Abido
- 13h00 — Juli canta Rita Lee
- 14h00 — Palestra sobre marketing e marca
- 14h30 — Valkiria Rovani
- 16h00 — Rafael Sandini
- 17h00 — Fórum de turismo
- 17h30 — Show gospel (Opus Dei)
- 19h00 — Banda Skema
- 21h00 — Show com Manotaço
- 22h00 — Show de abertura: Grupo Triou
- 23h59 — Show Hugo & Guilherme
Domingo | 26 de abril:
- 10h00 — Desidério Souza
- 11h30 — Gauderiaço
- 13h00 — Bruno e Guilherme
- 14h30 — Rodrigo e Negão
- 16h00 — Ivan Cesar e Sadi
- 18h00 — Banda Brilha Som
- 18h00 — Show de abertura: Gustavo Cecchin
- 20h00 — Show Leonardo