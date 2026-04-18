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13º Expo Tapejara
Notícia

Shows, agro e inovação: Expo Tapejara 2026 começa na próxima semana

Feira ocorre de 22 a 26 de abril e deve reunir milhares de visitantes com atrações culturais, técnicas e comerciais no norte do Estado

Amanda de Andrade

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