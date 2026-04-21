GERAL

Jocélio Nissel Cunha
Opinião

O impacto econômico e social sobre o fim da jornada 6x1 no Brasil 

Aumento de custos, riscos ao emprego formal e impacto maior sobre famílias de baixa renda estão entre os alertas

Jocélio Cunha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS