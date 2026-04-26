Morre segunda vítima de acidente na RS-153, em Passo Fundo

Colisão frontal envolveu um Chevrolet Ômega e uma Toyota Hilux. CBMRS / Divulgação

Morreu neste domingo (26) a segunda vítima de uma colisão frontal na RS-153, entre Passo Fundo e Ernestina, no norte do Estado: um homem identificado como Hullian de Lima Oliveira Machado, 21 anos. Ele era condutor do Chevrolet Ômega.

Pela manhã, a Polícia Civil já havia confirmado a morte de Larissa Ribeiro de Medeiros, 16 anos, passageira do ômega. As duas vítimas eram moradoras de Nicolau Vergueiro. Um outro jovem, de 19 anos, também estava no veículo e teve ferimentos.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o Ômega transitava no sentido Passo Fundo-Ernestina quando invadiu a pista contrária e bateu de frente em uma Toyota Hilux que transitava no sentido contrário.

Na Hilux, emplacada em Lajeado, estavam o motorista, de 38 anos, quatro mulheres e um homem. Todos foram encaminhados para atendimento médico. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Em nota, a prefeitura de Nicolau Vergueiro decretou luto oficial e suspendeu as aulas em todas as escolas das redes municipal e estadual na segunda-feira (27).

Larissa Ribeiro de Medeiros, 16 anos, e Hullian de Lima Oliveira Machado, 21, são velados na Capela Municipal de Nicolau Vergueiro. O sepultamento está marcado para às 16h30 desta segunda-feira, no Cemitério Municipal.



