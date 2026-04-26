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Morre segunda vítima de acidente na RS-153, em Passo Fundo

Colisão frontal envolveu um Chevrolet Ômega com placas de Soledade e uma Toyota Hilux com placas padrão Mercosul; na manhã deste domingo já havia sido confirmada a morte de uma adolescente

Amanda de Andrade

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