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Notícia

Menina de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Lângaro 

Criança foi socorrida por familiares e encaminhada a um hospital em Tapejara, mas não resistiu e faleceu nesta terça-feira 

Amanda de Andrade

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