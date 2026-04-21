Menina de três anos morre após se afogar em piscina em Vila Lângaro 

A vítima foi identificada como Antonella Beatriz Yegros Lopez. Antonella Beatriz Yegros Lopes / Arquivo pessoal

Uma menina de três anos morreu na manhã desta terça-feira (21), em Vila Lângaro, no norte do Estado. A causa da morte foi um afogamento em uma piscina, ocorrido na segunda-feira (20), na residência da família. A vítima foi identificada como Antonella Beatriz Yegros Lopez.

De acordo com Heitor Xavier Yegros Antunes, pai da vítima, a menina foi socorrida por familiares e encaminhada de ambulância ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara. Apesar do atendimento, não resistiu e morreu por volta das 9h desta terça-feira.

O velório ocorre na Capela Mortuária Municipal de Vila Lângaro nesta quarta-feira (22), seguido de sepultamento no cemitério do local.

Antonella era aluna do nível III, no turno da manhã, da Escola Margarida Fiori Tognon, que divulgou nota de pesar lamentando o caso (leia abaixo).

Comunidade escolar presta homenagem

"Hoje nossa escola está em silêncio e nossos corações estão apertados. Recebemos a notícia do falecimento da pequena Antonella Beatriz Yegros Lopes da turma do Nível III, turno da manhã.

Não há palavras que possam confortar plenamente uma perda como está, mas queremos unir nossas orações em apoio aos pais, famíliares e amigos. Que as memórias felizes, o sorriso espontâneo e a pureza de Antonella tragam acalento a todos nós."