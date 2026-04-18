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Homem morre após colisão entre caminhão e caminhonete em Tapejara

Acidente aconteceu na ERS-467; motorista da caminhonete chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital

Amanda de Andrade

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Airton Lemos

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