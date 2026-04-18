Homem morre após colisão entre caminhão e caminhonete em Tapejara

Um homem identificado como Evandro Pegoraro, de 44 anos, morreu após um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (17), em Tapejara, no norte do Estado. A colisão foi registrada por volta das 15h30min no quilômetro seis da ERS-467.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, houve uma batida lateral envolvendo um caminhão Volkswagen e uma caminhonete Fiat Strada.

O condutor da caminhonete ficou gravemente ferido, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tapejara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

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