Biocombustíveis: a oportunidade que Passo Fundo e o Norte do RS não podem perder

Por Deniz Anziliero, diretor da Escola do Agronegócio da Atitus

Quando falamos em biodiesel, estamos falando de algo muito concreto. Diogo Zanatta / Especial

Há décadas acompanho o campo brasileiro com uma convicção que só se fortalece: nossa maior riqueza não está no barril de petróleo, mas na terra que se renova a cada safra. E aqui, no Norte do Rio Grande do Sul, isso não é discurso, é realidade econômica.

O diesel fóssil pressiona custos, reduz margens e impacta diretamente o produtor, o transporte e toda a cadeia agroindustrial. Em paralelo, o Brasil — que tem vocação, capacidade instalada e até uma lei, o Combustível do Futuro — ainda avança aquém do necessário. O biodiesel segue abaixo do potencial, mesmo com o setor preparado para crescer.

Para Passo Fundo e região, esse debate é ainda mais estratégico. Estamos no coração de uma das regiões mais produtivas do país, com forte presença na soja, na proteína animal e em serviços ligados ao agro.

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Quando falamos em biodiesel, estamos falando de algo muito concreto: transformar grãos em energia, gerar farelo e DDG’s e fortalecer cadeias como suinocultura, avicultura e leite. Isso significa mais renda circulando localmente, mais empregos e maior resiliência econômica para municípios que dependem diretamente do agro.

Os números reforçam esse potencial. O Rio Grande do Sul concentra bilhões em investimentos previstos em biocombustíveis na próxima década. A pergunta que fica é: vamos capturar esse movimento ou assistir ele acontecer em outras regiões?

Nesse contexto, o movimento que ocorreu em Brasília nesta semana ganhou relevância direta para nós. A Aliança Biocombustível, que une Aprobio e Abiove, representa um setor mais organizado, alinhado e disposto a acelerar decisões que já deveriam estar em curso.

Em momentos de crise, surgem oportunidades. Para o Norte do RS, essa oportunidade tem endereço claro: agregar valor ao que já produzimos com excelência. O futuro da energia pode — e deve — nascer aqui. Mas isso depende de decião, articulação e velocidade.