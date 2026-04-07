Autismo no trânsito: quando a empatia também salva vidas

No caso das pessoas com autismo, o trânsito pode representar um ambiente desafiador. myboys.me / stock.adobe.com

Abril é reconhecido no Brasil como um mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), tendo como marco o dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mais do que iluminar prédios de azul, é um período que nos convida a refletir sobre inclusão — inclusive em espaços muitas vezes esquecidos: o trânsito.

Quando falamos em mobilidade, não estamos falando apenas de deslocamento. Estamos falando de pessoas. E é a partir desse olhar que nasce conceitos de mobilidade humana, afinal de contas pessoas melhores fazem um trânsito melhor.

No caso das pessoas com autismo, o trânsito pode representar um ambiente desafiador. Mudanças de rotina, estímulos excessivos, barulho, espera e imprevisibilidade podem desencadear crises difíceis de amenizar. Por isso, atitudes simples da sociedade fazem toda a diferença.

O direito à vaga e o respeito que precisa vir junto

Um dos pontos mais importantes — e ainda pouco compreendido — é o uso da credencial de estacionamento para pessoas com deficiência.

Pessoas com TEA têm direito ao cartão de estacionamento, e ele pode ser utilizado pelo familiar responsável sempre que estiver transportando o autista, seja levando ou buscando. Esse direito não é um privilégio, é uma necessidade.

Mais do que a legislação, é preciso falar sobre empatia. O desrespeito às vagas destinadas a pessoas com deficiência pode gerar consequências sérias. Para uma pessoa autista, alguns minutos a mais procurando vaga podem significar desorganização emocional, ansiedade e até crises.

Respeitar essa vaga é, muitas vezes, evitar sofrimento.

Rotina, segurança e educação desde cedo

A segurança no trânsito para pessoas com autismo também passa pela construção de rotina e repetição. Em casa, pequenas atitudes fazem grande diferença.

Como mãe da Maria Eduarda, sete anos, diagnosticada com TEA, vivi na prática esse aprendizado.

Desde muito pequena, estabeleci uma regra clara: entrou no carro, colocou o cinto. Sempre. Mesmo que fosse apenas para tirar o carro da garagem.

A repetição criou um padrão. Até que um dia, em uma situação de pressa, precisei dar várias voltas procurando estacionamento ao levá-la para uma terapia. Em um momento de descuido, ela tirou o cinto e se colocou entre os bancos.

Naquele instante, parei o carro imediatamente. Foi um momento firme, intenso, necessário. A partir daquele dia, algo mudou: hoje, se eu esqueço, ela mesma repete — “cinto de segurança, cinto de segurança” — até que esteja corretamente colocada, mesmo com o carro parado.

Esse comportamento mostra o quanto a rotina, quando bem construída, se transforma em proteção.

Um trânsito mais humano começa nas pequenas atitudes

Falar de autismo no trânsito é falar de respeito, de compreensão e de responsabilidade coletiva. É entender que nem toda deficiência é visível. É respeitar uma vaga. É ter paciência. É reduzir julgamentos.

Porque, no final, um trânsito mais seguro não se constrói apenas com leis e fiscalização — mas com consciência. E talvez o maior aprendizado que o autismo nos traz seja esse: olhar para o outro com mais humanidade.