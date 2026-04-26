Adolescente morre e sete pessoas ficam feridas em acidente na RSC-153, em Passo Fundo

Uma colisão frontal na manhã deste domingo (26) na RSC-153, entre Passo Fundo e Ernestina, resultou na morte de uma adolescente de 16 anos e deixou outras sete pessoas feridas. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Larissa Ribeiro de Medeiros.
A colisão envolveu um Chevrolet Ômega com placas de Soledade, e uma Toyota Hilux com placas padrão Mercosul.
No Ômega, estavam três ocupantes — entre eles a adolescente, que era passageira e morreu no local. O motorista e outro passageiro foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, um deles precisou ser retirado das ferragens.
Na Hilux havia outras cinco pessoas que foram encaminhadas para atendimento médico.
As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.