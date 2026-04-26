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Adolescente morre e sete pessoas ficam feridas em acidente na RSC-153, em Passo Fundo

Colisão frontal envolveu um Chevrolet Ômega com placas de Soledade e uma Toyota Hilux com placas padrão Mercosul

Amanda de Andrade

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