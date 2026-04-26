Adolescente morre e sete pessoas ficam feridas em acidente na RSC-153, em Passo Fundo

A vítima fatal foi identificada pela Polícia Civil como Larrissa Ribeiro de Medeiros, de 16 anos. CBMRS / Divulgação

Uma colisão frontal na manhã deste domingo (26) na RSC-153, entre Passo Fundo e Ernestina, resultou na morte de uma adolescente de 16 anos e deixou outras sete pessoas feridas. A vítima foi identificada pela Polícia Civil como Larissa Ribeiro de Medeiros.

A colisão envolveu um Chevrolet Ômega com placas de Soledade, e uma Toyota Hilux com placas padrão Mercosul.

No Ômega, estavam três ocupantes — entre eles a adolescente, que era passageira e morreu no local. O motorista e outro passageiro foram socorridos e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo, um deles precisou ser retirado das ferragens.

Na Hilux havia outras cinco pessoas que foram encaminhadas para atendimento médico.