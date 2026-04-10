GERAL

Jocélio Cunha
Opinião

A vaga no Supremo Tribunal Federal e o peso das indicações políticas

Saída de Luís Roberto Barroso reacende uma discussão: o que deve pesar mais na composição do STF, notório saber jurídico ou alinhamento com o projeto político de poder vigente? 

Jocélio Cunha

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