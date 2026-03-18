Prótese de quadril e esportes: o que é realidade hoje?

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Por Bruno Dutra Roos, médico ortopedista

O clima ameno e os dias ensolarados são convidativos para a realização de atividades ao ar livre, e os esportes são frequentemente lembrados. Nesta época do ano, surge uma dúvida comum para quem convive com desgaste do quadril: quem tem prótese pode praticar esportes?

Este era um assunto muito controverso entre os ortopedistas até alguns anos atrás. E era justificável: próteses de quadril com durabilidade limitada e risco de deslocamento, além de períodos prolongados de internação e recuperação após a cirurgia.

Felizmente, poucos procedimentos evoluíram tanto na medicina quanto as cirurgias ortopédicas de substituição articular. Na área do quadril, especificamente, foram quatro as principais mudanças: implantes com maior durabilidade e menor risco de deslocamento, abordagens cirúrgicas minimamente invasivas e o uso de tecnologia que permite conferência em tempo real do posicionamento da prótese.

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Com relação à durabilidade, houve uma verdadeira revolução com o advento de superfícies articulares como a cerâmica e o polietileno reticulado, uma espécie de plástico de alta resistência. Estes materiais, utilizados para permitir o movimento da nova articulação, têm uma baixíssima taxa de desgaste. Comparativamente aos modelos de décadas atrás, houve uma redução de cerca de 2.000% no desgaste anual das próteses.

Dados recentes da revista científica The Lancet, de fevereiro de 2026, evidenciaram, em análise de artigos e registros mundiais, que a sobrevida estimada das próteses de quadril aproxima-se de 92% em 30 anos. A revista afirma que os avanços recentes aumentaram grandemente a durabilidade e devem influenciar o aconselhamento de pacientes e o planejamento do cuidado à saúde. Em paralelo, a maior durabilidade permite o uso de cabeças protéticas maiores, o que possibilita movimentos mais amplos do quadril, reduzindo o risco de deslocamento em cirurgias primárias para aproximadamente 0,5%.

Também, a abordagem cirúrgica, que é o local da incisão e o “caminho” que o cirurgião percorre para chegar à articulação, evoluiu. O desenvolvimento de novos instrumentais permite menor liberação de tendões e trauma à musculatura, com consequente alta hospitalar e recuperação pós-operatória mais rápida. Em casos selecionados, com abordagens minimamente invasivas, é possível, por exemplo, dar alta no mesmo dia do procedimento.

Outro tema em alta recentemente é o uso de tecnologia para o posicionamento das próteses, que mais comumente são denominadas cirurgias por navegação ou robótica. Até o momento, esses sistemas na cirurgia do quadril, independentemente de portarem ou não um braço robótico, não realizam diretamente o procedimento. Eles funcionam como um GPS para o cirurgião, que executa o ato cirúrgico.

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Essas informações podem ser mais úteis em casos complexos e com grandes deformidades ósseas. No entanto, em dispositivos mais caros, a literatura médica ainda não conseguiu responder se a relação custo-benefício é vantajosa para o paciente. Esses sistemas são elementos acessórios, mas não substituem uma equipe de alta expertise.

A soma desses fatores levou a uma mudança na mentalidade dos cirurgiões, permitindo-lhes com mais tranquilidade a liberação dos pacientes para atividades esportivas. Segundo um levantamento de 2025 da Sociedade Brasileira de Quadril com 256 cirurgiões, 34 atividades foram recomendadas após plena recuperação, entre elas: dança, musculação, golfe, tênis de mesa, tênis de dupla, trekking, natação, ciclismo, caminhada e corrida de baixa intensidade.

Algumas atividades foram recomendadas com cautela: corrida de média ou alta intensidade, surfe, snowboard, escalada, voleibol, basquetebol e lutas de contato parcial. O futebol dividiu opiniões, com resultado inconclusivo. É importante destacar que a experiência prévia é fundamental. É mais seguro retomar um esporte que você já praticava do que tentar uma modalidade nova, onde o risco de quedas ou movimentos bruscos é maior.

O objetivo principal da cirurgia de quadril é devolver a liberdade. A tendência atual é priorizar atividades de menor impacto e menor risco de acidentes, garantindo que o paciente aproveite o que a vida tem de melhor: o movimento e a convivência social.