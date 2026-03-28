O que esperar do segundo trimestre de 2026 no Rio Grande do Sul

Expectativa do mercado aponta para um avanço do PIB nacional. alison / stock.adobe.com

Por Flávio Paim Rodrigues

Às vésperas do segundo trimestre de 2026, o cenário do Rio Grande do Sul traz oportunidades reais — mas também riscos relevantes para quem não estiver preparado. A seguir, uma leitura direta e prática do que esperar — e, principalmente, como se posicionar.

O cenário no Brasil: crescimento seletivo e custo de capital

O pano de fundo macroeconômico brasileiro para 2026 é de um crescimento moderado, porém seletivo. A expectativa do mercado aponta para um avanço do PIB nacional patinando entre 1,6% e 2%. A inflação dá sinais de controle, mas sua resiliência mantém a taxa Selic estacionada em patamares de dois dígitos.

Esse custo de capital elevado trava o crédito e inibe uma expansão agressiva do consumo financiado em todo o país. É um cenário onde não há espaço para amadorismo: quem executa com eficiência cresce; quem depende de dinheiro barato do mercado, sofre.

RS como locomotiva do PIB

É exatamente nesse contraste que o Rio Grande do Sul se destaca. Após as perdas severas impostas pelas anomalias climáticas dos últimos anos, o estado consolida sua recuperação de forma isolada no país.

As projeções confirmam o otimismo técnico: o relatório Resenha Regional do Banco do Brasil projeta uma alta expressiva de 4,6% para a economia gaúcha. Em paralelo, a Federasul trabalha com um avanço de 3,02%, e a FIERGS (Federação das Indústrias do Estado do RS) projeta alta de 2,9%.

Agropecuária: o choque de realidade e o paradoxo das margens

O grande vetor desse salto econômico é o campo, mas o cenário exige uma leitura madura dos números. Inicialmente, o mercado precificava uma recuperação absoluta. Contudo, os dados oficiais mais recentes trazem um choque de realidade: relatórios da Emater/RS já apontam para uma redução de 11% no volume esperado da safra, reflexo das instabilidades climáticas recentes.

O perigo real está na combinação dessa quebra física com um alerta financeiro severo: o preço das commodities. Com menos sacas colhidas e cotações internacionais pressionando para baixo, as margens estão espremidas.

O dinheiro vai circular fortemente no segundo trimestre, mas a rentabilidade final na fazenda está achatada. O agronegócio usará essa safra para quitar passivos e rolar dívidas. Na prática, isso exige das empresas fornecedoras do setor uma mudança clara de postura: vender bem não será suficiente — será necessário cobrar bem e gerir o caixa com extremo rigor.

O desempenho dos setores: indústria, serviços, construção e varejo

Conforme o detalhamento das projeções macroeconômicas mais recentes, a entrada da receita agrícola entre abril e junho gera um efeito cascata imediato que reconfigura a economia urbana. Os números esperados para os principais setores refletem exatamente essa dinâmica:

A expansão da indústria (+1,3%): A indústria de transformação ganha fôlego puxada pela demanda interna de reposição, mas opera com margens espremidas. O foco imperativo aqui é a eficiência: projetos de payback curto e eliminação de desperdícios no layout produtivo.

A indústria de transformação ganha fôlego puxada pela demanda interna de reposição, mas opera com margens espremidas. O foco imperativo aqui é a eficiência: projetos de payback curto e eliminação de desperdícios no layout produtivo. O avanço dos serviços (+4,3%): O setor de serviços tem projeção de crescer o dobro da média nacional. Esse avanço é impulsionado fortemente pela logística de escoamento da safra, pela adoção de tecnologia corporativa e serviços de apoio. O dinheiro que nasce no campo irriga rapidamente a cadeia de prestação de serviços nas cidades-polo e no interior do estado.

O setor de serviços tem projeção de crescer o dobro da média nacional. Esse avanço é impulsionado fortemente pela logística de escoamento da safra, pela adoção de tecnologia corporativa e serviços de apoio. O dinheiro que nasce no campo irriga rapidamente a cadeia de prestação de serviços nas cidades-polo e no interior do estado. O papel estratégico da construção civil: A construção civil ganha uma dinâmica peculiar neste trimestre. Com a Selic alta travando os financiamentos habitacionais tradicionais de longo prazo, o cliente que depende de crédito bancário sai de cena.

A construção civil ganha uma dinâmica peculiar neste trimestre. Com a Selic alta travando os financiamentos habitacionais tradicionais de longo prazo, o cliente que depende de crédito bancário sai de cena. O protagonismo e o risco no varejo: O comércio é o principal capturador da injeção de liquidez regional. A oportunidade é clara para aumentar o ticket médio e vender bens de maior valor agregado para o público que está capitalizado. A ameaça, por outro lado, é o risco de aumento da inadimplência.

Geopolítica e riscos: o peso do conflito no Irã

Ignorar o painel externo é um erro estratégico. A recente escalada do conflito no Irã e a tensão contínua no Oriente Médio afetam diretamente o RS. A alta nos preços do petróleo encarece o frete (penalizando nosso polo logístico) e pressiona o dólar. Para o empresário que importa insumos ou depende de frete internacional, isso exige ação concreta agora.

A diferença entre quem vai prosperar e quem vai apenas trabalhar mais estará em três fatores — e só em três:

Clareza de estratégia: saber onde não entrar é tão importante quanto saber onde crescer Disciplina de execução: o plano que não é acompanhado semana a semana vira intenção Controle rigoroso de indicadores: margem, giro, prazo médio de recebimento e inadimplência não são relatórios — são sinais vitais

O cenário está dado. Quem vai aproveitá-lo — ou desperdiçá-lo — é decisão de gestão. Não de mercado

Flávio Paim Rodrigues (CRA/RS 41.969) é Administrador e Consultor Empresarial com mais de 25 anos de vivência executiva.

Atua em consultoria estratégica desde 2012, é especialista em Governança Corporativa, Gestão de Riscos, Compliance e Inteligência Artificial para Negócios. Ajuda empresas a estruturarem crescimento com previsibilidade de caixa e segurança jurídica