Construção civil mais limpa já é realidade

Obra é executada em ambiente controlado, com precisão e controle de qualidade. Icon ECB / Divulgação

Por Guilherme Sartori, diretor de Operações da Ci8

Reduzir em até 85% o volume de resíduos em um canteiro de obras é uma mudança de mentalidade que mira em um presente sustentável. A construção civil, historicamente, conviveu com desperdícios elevados, materiais descartados, retrabalho e excesso de transporte. Esse modelo não faz mais sentido nos dias de hoje, seja do ponto de vista ambiental ou econômico.

No desenvolvimento do Icon ECB, em Passo Fundo, decidimos partir do princípio de que a sustentabilidade do projeto começa na escolha de como construir.

Ao adotar o sistema de estruturas metálicas, migramos de um modelo artesanal para um modelo industrializado. Isso significa que grande parte da obra deixa de acontecer no improviso do canteiro e passa a ser planejada e executada em ambiente controlado, com precisão e controle de qualidade.

Essa decisão reduz erros, perdas e, consequentemente, diminui o volume de resíduos. Quando falamos em até 85% a menos de descarte, estamos falando de uma obra mais limpa, mais organizada e com menor impacto no entorno.

Uma obra mais limpa também significa menos circulação de caminhões pelas ruas, menos ruído ou interferência na rotina da cidade. Significa um cuidado maior com o entorno, especialmente quando o empreendimento está inserido em uma área urbana estratégica.

Outro fator importante é o aço, principal elemento desse sistema, que é um material 100% reciclável. Além de reduzir o desperdício durante a construção, ele também permite um ciclo mais inteligente de uso ao longo do tempo. É um avanço importante na direção de uma construção mais alinhada com os princípios da economia circular.

Essa escolha também impacta na necessidade de mais produtividade e previsibilidade do setor. A industrialização da construção permite cronogramas mais confiáveis, maior controle de custos e entregas mais rápidas, sem abrir mão da qualidade.

O Icon nasce dentro dessa lógica. Um projeto que busca certificações internacionais de sustentabilidade e bem-estar, que incorpora soluções de eficiência energética e inovação, e aposta na responsabilidade de construir bem.