CNH caiu de R$ 3 mil para R$ 660 e quase ninguém entendeu o que mudou

Pedidos de CNH saltaram de 369 mil para 1,7 milhão em um único mês. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Por Guilherme Walker, sócio-diretor da Central Autopeças

Em janeiro de 2026, o Contran mudou tudo. A Resolução 1.020 eliminou a obrigatoriedade de autoescola para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B.

O resultado foi imediato e assustador — no bom sentido: os pedidos de CNH saltaram de 369 mil para 1,7 milhão em um único mês. Um aumento de 360%. O aplicativo CNH do Brasil ultrapassou 40 milhões de downloads.

O que mudou na prática? Bastante coisa. O curso teórico agora é gratuito e 100% online, as aulas práticas obrigatórias caíram de 20 horas para apenas duas horas mínimas, você pode usar seu próprio carro com um instrutor credenciado, e a baliza, aquele terror de gerações, deixou de ser etapa eliminatória.

O custo total despencou de R$ 3 mil — às vezes R$ 5 mil dependendo do Estado — para cerca de R$ 660. Uma motorista tirou a CNH por R$ 416 em 30 dias. A economia pode chegar a 80%.

Mas nem tudo são notícias boas. Mais de 50 mil funcionários de autoescolas já receberam aviso prévio ou foram demitidos desde a mudança. Críticos do setor alertam que duas horas de aula prática é formação insuficiente para as ruas.

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) já detectou golpes digitais — sites falsos que imitam o Gov.br para roubar dados de quem tenta se cadastrar no novo sistema. A CNH ficou barata, mas a responsabilidade ao volante continua a mesma.

E tem mais novidade para quem já tem habilitação. Se você é um bom condutor — sem infrações recentes na carteira — sua CNH agora é renovada automaticamente e de graça. Já são 300 mil motoristas gaúchos e brasileiros beneficiados com esse selo de bom condutor, lançado com as novas regras pelo Ministério dos Transportes.

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CNH nova na mão. E agora?

Tirar a carteira é só o começo. O próximo passo é conhecer o seu carro de verdade: saber o que é uma correia dentada, entender quando o fluido de freio precisa ser trocado, reconhecer os sinais de uma vela de ignição desgastada, saber por que o filtro de ar importa. Esse conhecimento básico é o que separa um motorista que cuida do carro de um motorista que acumula problemas sem perceber.

Motorista preparado é carro bem cuidado. Não adianta economizar na CNH e depois gastar uma fortuna num reparo que podia ter sido evitado com manutenção preventiva simples. Trocar o óleo no prazo, verificar os freios antes de uma viagem, checar as velas a cada revisão são pequenas ações que evitam grandes prejuízos.

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