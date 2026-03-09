Banco Master: a oportunidade de romper ciclos históricos de corrupção no Brasil

Polícia Federal estima que esquema de fraude em investimentos movimentou R$ 12 bilhões . Rovena Rosa / Agência Brasil

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

O caso do Banco Master deixou de ser apenas mais uma investigação de corrupção e fraude financeira para se transformar em uma oportunidade histórica para o Brasil enfrentar um de seus problemas mais persistentes: o ciclo recorrente de corrupção que atravessa política, economia e instituições.

A prisão do controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, elevou o episódio a um novo patamar e trouxe à tona um cenário que há décadas corrói a confiança pública: a zona cinzenta que frequentemente conecta o sistema financeiro, o poder político e estruturas do próprio Estado, inclusive ambientes próximos à mais alta corte do país. As suspeitas de relações entre o banco, políticos influentes e figuras ligadas às altas esferas do judiciário colocam o Brasil diante de um espelho incômodo e doloroso.

O país conhece bem esse roteiro. Escândalos de corrupção emergem, revelam redes complexas de influência, provocam indignação nacional e, com o passar do tempo, acabam diluídos em disputas políticas, recursos intermináveis e decisões que raramente produzem mudanças estruturais. A crise ganhou novos contornos quando a investigação chegou ao Supremo Tribunal Federal. O então relator, Dias Toffoli, deixou o processo após relatórios da Polícia Federal mencionarem seu nome e o de outros ministros em mensagens encontradas no celular de Vorcaro, levantando questionamentos sobre possíveis conflitos de interesse.

Foi nesse contexto que o ministro André Mendonça assumiu a relatoria do processo. Sua atuação, a partir de agora, adquire relevância institucional que vai além do próprio caso. O momento exige algo que historicamente faltou em episódios semelhantes: firmeza, independência e disposição para levar as investigações até as últimas consequências, doa a quem doer.

Quando suspeitas alcançam bancos, políticos e até ambientes próximos ao Supremo Tribunal Federal, o problema deixa de ser apenas criminal ou financeiro. O que passa a estar em jogo é a própria credibilidade das instituições. Democracias sólidas dependem de uma premissa simples: a lei precisa alcançar todos, especialmente aqueles que concentram poder.

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A prisão de Vorcaro simboliza um ponto importante e crítico desse processo. Ela demonstra que o sistema pode reagir. Mas reagir, por si só, não basta. O Brasil já assistiu a operações espetaculares que expuseram esquemas profundos de corrupção e, ainda assim, terminaram sem produzir a transformação institucional que a sociedade tanto esperava e necessitava.

A questão central agora é outra: o país aproveitará este momento para mudar, de fato, as regras do jogo? Casos como o do Banco Master podem se tornar apenas mais um capítulo em uma longa sequência de escândalos, ou podem marcar o início de uma ruptura histórica. A diferença está na disposição das instituições de abandonar o padrão de tolerância com redes de poder que misturam interesses privados, influência política e fragilidade regulatória.

O país chegou a um ponto em que a repetição desse ciclo já não é apenas frustrante; tornou-se corrosiva para a própria democracia. Cada escândalo que termina sem consequências claras reforça a percepção de que existem camadas de poder inalcançáveis pela Justiça.

Por isso, o momento atual não deve ser visto apenas como mais uma crise. Trata-se de uma oportunidade rara. Se conduzido com transparência, rigor técnico e independência real, o processo pode se tornar um marco, não apenas pela responsabilização de todos os eventuais culpados, mas pela reconstrução da confiança pública nas instituições.

O Brasil já perdeu oportunidades históricas demais de romper com esse padrão de corrupção e fraudes sofisticadas que assolam a nação de forma recorrente. Mais uma vez, diante de um caso que envolve verdadeiras fortunas bilionárias, poder político e instituições estratégicas da república, o país se vê diante de uma escolha que é, ao mesmo tempo, moral e histórica: repetir o velho roteiro de impunidade ou começar, enfim, a escrever uma página diferente.

O desfecho ainda está em aberto, mas a história, sempre implacável com as omissões de seu tempo, haverá de registrar quem teve coragem de mudar o rumo e quem preferiu, outra vez, deixá-lo seguir como sempre.