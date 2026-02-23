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Governo do Estado vai repassar R$ 960 mil para escolas atingidas por temporal em Palmeira das Missões

Verba será destinada para reparar infraestrutura e adquirir materiais necessários para a retomada das atividades escolares

Alessandra Hoppen

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