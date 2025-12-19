Passo Fundo vive um novo ciclo urbano 

Somente em 2025, mais de 500 alvarás para novas obras foram emitidos em Passo Fundo. Camila Hermes / Agencia RBS

Por Marcos Cittolin, diretor comercial do ECB Group

Passo Fundo e a Região Norte vivem uma transformação urbana. O crescimento econômico, a consolidação da cidade como polo regional de saúde e educação e o fluxo diário de pessoas vindas de municípios vizinhos redesenham a dinâmica de quem vive aqui. Esse movimento já impacta diretamente a forma como a cidade cresce, se organiza e se projeta para o futuro.

Os números ajudam a dimensionar essa mudança: segundo dados do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon), Passo Fundo já se consolidou como o segundo maior polo de construção do Estado, atrás apenas de Porto Alegre. São mais de 100 edifícios em construção simultaneamente, além de condomínios e loteamentos que ampliam a oferta habitacional.

Somente em 2025, mais de 500 alvarás para novas obras foram emitidos. Esses dados indicam um mercado aquecido e uma cidade inserida em um ciclo contínuo de expansão.

Esse crescimento, no entanto, traz desafios. Famílias buscam morar perto da escola dos filhos, profissionais querem reduzir o tempo gasto em deslocamentos, empresas procuram espaços mais eficientes e as pessoas valorizam ambientes que integrem moradia, trabalho, lazer e convivência. Quando essa equação não se resolve, surgem gargalos conhecidos: trânsito mais intenso, perda de tempo e fragmentação da vida cotidiana.

Paralelo a isso, o perfil do consumidor imobiliário mudou. A demanda por imóveis de maior padrão deixou de ser restrita a poucos segmentos e se tornou mais diversa e exigente. Profissionais liberais, empreendedores e produtores rurais buscam projetos completos, com tecnologia, áreas compartilhadas qualificadas e soluções focadas em bem-estar e qualidade de vida.

Isso obriga o setor a se reinventar, elevar padrões construtivos e repensar a relação dos edifícios com a cidade.Em diversos centros urbanos do Brasil e do mundo, a resposta veio por meio de empreendimentos integrados, cidades caminháveis e usos mistos.

Em Passo Fundo, iniciativas como o Icon ECB, complexo multiuso em construção no bairro Boqueirão, surgem justamente nesse contexto: como uma resposta a uma demanda concreta por espaços urbanos mais conectados, capazes de aproximar as pessoas, reduzir deslocamentos e dialogar com uma rotina urbana cada vez mais intensa. Soma-se a isso um valor que vem ganhando peso na decisão sobre onde morar: projetos que colocam a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente no centro de sua concepção. Conceito que também está presente no Icon.

A expansão imobiliária em curso mostra que a cidade amadureceu. A população está mais consciente e menos disposta a escolher entre morar bem, trabalhar perto ou ter acesso fácil a serviços. Urbanismo é sempre uma escolha coletiva.

Passo Fundo já está crescendo. A decisão agora é como conduzir esse crescimento, que tem um compromisso com o futuro urbano da cidade e da Região Norte.