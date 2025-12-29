Inovação como estratégia de desenvolvimento: por que Passo Fundo fez a escolha certa

Estudo reforça uma evidência já consolidada: não há prosperidade duradoura sem inovação. khunkornStudio / stock.adobe.com

Por Paulo Renato Ardenghi, CEO da Gov.up e co-fundador Cidade Inovadora

A inovação como força vital do progresso econômico foi o tema central do Nobel de Economia 2025, concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt por suas pesquisas sobre como o avanço tecnológico sustenta o crescimento de longo prazo. Ao demonstrar que o desenvolvimento depende da capacidade de transformar conhecimento em soluções práticas e de promover ambientes em que novas ideias substituem continuamente as antigas, o estudo reforça uma evidência já consolidada: não há prosperidade duradoura sem inovação.

Essa constatação é confirmada pelos principais indicadores globais. O Global Innovation Index 2024, produzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO), avaliou 188 países e demonstrou que as economias mais inovadoras são, de forma consistente, aquelas que apresentam maior produtividade, sofisticação produtiva e melhores condições de geração de renda e bem-estar social.

Embora o Brasil lidere na América Latina, o país ocupa apenas a 50ª posição no ranking global, o que revela um potencial ainda pouco explorado e reforça a necessidade de estratégias mais eficazes para transformar conhecimento em desenvolvimento econômico real. Em um contexto nacional marcado por polarizações e dificuldades de construção de agendas estruturantes de longo prazo, ganha força a ideia de que o futuro do desenvolvimento passa, cada vez mais, pelas cidades.

É nos territórios que políticas públicas ganham concretude, ecossistemas se organizam e a inovação se traduz em soluções reais para as pessoas, empresas e desafios urbanos. Foi exatamente a partir dessa compreensão que Passo Fundo fez uma escolha estratégica: colocar a inovação no centro de sua agenda de desenvolvimento econômico e social.

Visão de futuro, capital social e o Pacto Passo para o Futuro

Em 2024, Passo Fundo lançou o Pacto pela Inovação, chamado de Passo para o Futuro, uma política territorial construída de forma colaborativa que estabeleceu uma visão de longo prazo até 2050: consolidar-se como referência nacional e internacional entre cidades intermediárias na promoção de uma cultura de inovação voltada para as pessoas.

Mais do que um plano, o Pacto representa a construção de um ativo decisivo para qualquer território que deseja prosperar: capital social. Trata-se da capacidade de diferentes atores confiarem uns nos outros, cooperarem em torno de uma agenda comum e sustentarem esforços de longo prazo.

Em um país onde a fragmentação institucional e a descontinuidade de políticas públicas são recorrentes, Passo Fundo optou por investir em alinhamento, governança compartilhada e visão de futuro. Universidades, setor produtivo, organizações da sociedade civil e poder público passaram a atuar de forma coordenada, estruturando uma governança capaz de garantir continuidade, ciclos de planejamento e foco em entregas concretas.

A lógica da quádrupla hélice deixa de ser discurso e passa a ser prática: todos caminham na mesma direção, com papéis claros e responsabilidades compartilhadas. Esse processo é sustentado por um ativo que vai além das estruturas formais: a confiança

A mesma lógica de colaboração e cooperação que se constrói e se materializa na sociedade civil. Iniciativas que nascem, como a Comunidade Vértice, expressam o movimento de reunir lideranças, empreendedores e cidadãos em torno da construção de uma cidade mais inovadora e colaborativa.

Essa escolha é, em si, uma inovação institucional. Ao assumir que desenvolvimento não se constrói através de projetos pessoais, mas em ciclos sucessivos de aprendizado e execução, Passo Fundo cria as bases para uma transformação sustentada no tempo.

Cidades orientadas por missões e a oportunidade da construção de uma Cidade Agro Inovadora

A visão de futuro se desdobra em quatro grandes missões estruturantes: Cidade das Pessoas, Cidade da Educação Inovadora, Cidade Sustentável e Cidade Agro Inovadora. Essa abordagem dialoga com o conceito internacional de cidades orientadas por missões, no qual políticas públicas e investimentos se organizam em torno de grandes desafios coletivos, capazes de mobilizar múltiplos atores em objetivos comuns e mensuráveis.

Ao adotar esse modelo, Passo Fundo dá um passo à frente na forma de planejar o seu desenvolvimento. As missões passam a funcionar como vetores de coordenação de políticas, projetos e recursos, conectando educação, inovação, urbanismo, sustentabilidade e desenvolvimento econômico em uma estratégia integrada.

Entre essas missões, a Cidade Agro Inovadora assume papel estruturante para o desenvolvimento regional. Dados do IBGE mostram que o norte do Rio Grande do Sul vive um ciclo consistente de crescimento econômico, com diversas cidades apresentando taxas de expansão de dois dígitos entre 2020 e 2021.

Nesse conjunto, Passo Fundo se destaca como o maior polo econômico, com PIB superior a R$ 12,5 bilhões e crescimento próximo de 25% no período. A região é fortemente ancorada no agronegócio, agroindústrias, cooperativas, indústria de transformação e serviços especializados. Trata-se de uma base produtiva robusta, que já cresce, mas que pode dar um salto qualitativo ao incorporar inovação de forma sistêmica.

Ao se posicionar como Cidade Agro Inovadora, Passo Fundo assume o papel de plataforma de agregação de valor para toda a cadeia regional. Integrar tecnologia, dados, biotecnologia, automação e novos modelos de negócio ao agro significa transformar produtividade em competitividade e crescimento em prosperidade.

Mais do que um movimento local, essa missão aponta para a construção de um Sistema Regional de Inovação, capaz de articular produtores, cooperativas, empresas, universidades, startups e governos em torno de uma agenda comum.

Ambiente de negócios orientado para a inovação

No primeiro ciclo do Pacto, Passo Fundo estruturou uma trilha integrada para o empreendedorismo inovador: o fortalecimento do Hub Aliança, o lançamento da Eleva como incubadora e aceleradora, o avanço do Passo Fundo Valley, através da ampliação do parque tecnológico e o programa Startup Passo Fundo, conectando ideação, incubação, aceleração, investimentos e acesso a mercado.

O desenvolvimento do masterplan do Distrito de Inovação, liderado pela Aliança Empresarial, dá materialidade urbana a essa estratégia, integrando inovação, desenvolvimento imobiliário e qualificação do espaço urbano. O resultado é um ambiente de negócios orientado para a inovação, capaz de atrair investimentos, estimular startups e modernizar setores tradicionais da economia local.

Máquina pública moderna, investidora e inovadora

A criação da Secretaria Municipal de Inovação, a estruturação do Sistema Municipal de Inovação, o fortalecimento do Conselho Municipal de Inovação, a instituição do Fundo de Inovação e o avanço na consolidação de um ambiente regulatório entre os mais favoráveis do Brasil para o desenvolvimento e teste de soluções inovadoras sinalizam que a inovação deixou de ser discurso e passou a ser política pública estruturante.

Mais do que novas estruturas, esse movimento representa uma mudança de mentalidade: a prefeitura passa a atuar como plataforma de desenvolvimento, capaz de articular atores, reduzir barreiras, investir de forma estratégica e abrir espaço para experimentação responsável.

O sandbox regulatório inaugura uma nova relação entre governo e ecossistema, permitindo que soluções para desafios urbanos sejam testadas em ambiente controlado e com segurança jurídica. O Clube da Inovação, que já formou cerca de 30 servidores municipais, fortalece uma cultura interna orientada à inovação, ao uso de dados e à melhoria contínua dos serviços públicos.

O mapeamento do Sebrae reconheceu o ecossistema de inovação de Passo Fundo como o único consolidado entre cidades do interior do Brasil, evidenciando a maturidade da governança e a capacidade de articulação construída.

Perspectivas para 2026 e a consolidação de um Sistema Regional de Inovação

O próximo ciclo do Passo para o Futuro aprofunda a estratégia construída até aqui. A aprovação da Lei de Incentivos à Inovação, chamada de Passo para um futuro inovador, permitirá que parte dos impostos municipais seja direcionada para o financiamento de projetos inovadores, transformando tributos em investimento estratégico.

Somado a isso, o Fundo Municipal de Inovação amplia a capacidade de alavancagem de recursos. Os 12 projetos estratégicos do Pacto avançam para uma nova etapa, com entregas cada vez mais conectadas às missões da cidade e à visão de longo prazo.

Nesta mesma direção amadurece o sonho da construção de um Sistema Regional de Inovação em torno do agro, tendo Passo Fundo como polo articulador. Trata-se de um território com forte complementaridade produtiva, base empresarial sólida e presença de instituições de ensino e pesquisa capazes de sustentar uma agenda regional de inovação.

Nesse arranjo, Passo Fundo assume o papel de articuladora e aceleradora do processo

2050 está logo ali

Quando se fala em 25 anos, pode parecer distante. Mas, na lógica do desenvolvimento, menos de três décadas passam rápido. Territórios que não começam agora dificilmente conseguirão construir as bases necessárias depois.

Passo Fundo começou. Ao acreditar na inovação como estratégia de desenvolvimento, ao construir capital social, alinhar hélices, estruturar governança e executar projetos concretos, a cidade fez a escolha certa.

Passo Fundo reúne as condições para alcançar sua visão de futuro antes mesmo de 2050. O futuro, aqui, já está começou. Pode vir 2026.