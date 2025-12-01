Excelência e confiança há 40 anos: o legado do Cepa da UPF como pilar da qualidade e segurança alimentar

Por Clóvis Tadeu Alves, gerente de Prestação de Serviços da Universidade de Passo Fundo (UPF)
Celebrar 40 anos do Centro de Pesquisa em Alimentação da Universidade de Passo Fundo (Cepa/UPF) é, acima de tudo, reconhecer uma trajetória construída com base em ciência, compromisso e confiança.
Desde 1985, o Cepa tem desempenhado um papel essencial não apenas para a Instituição, mas para toda a região e o país. São quatro décadas dedicadas a assegurar a qualidade e a segurança de alimentos, fortalecer o agronegócio e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Quando foi criado, o Cepa nasceu com uma missão clara: garantir a confiabilidade das análises que impactam diretamente a saúde pública, o meio ambiente e a cadeia produtiva. Quarenta anos depois, essa missão permanece atual, mas ampliada.
Hoje, o Centro é reconhecido como uma referência nacional pela robustez de sua infraestrutura, pela competência técnica de sua equipe e pelo compromisso com as boas práticas laboratoriais.
A credibilidade do Cepa é fruto de um trabalho coletivo e contínuo. São mais de 2 milhões de análises realizadas e mais de 1.500 clientes atendidos em todo o Brasil, números que traduzem o alcance e a importância de nossas atividades.
Com nove laboratórios especializados, certificados pelos principais órgãos reguladores, como Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), Anvisa, Mapa e Fepam, o Centro atua de forma decisiva no controle de qualidade de produtos e processos.
Mais do que números, o que marca o Cepa é o impacto social de seu trabalho. Cada resultado emitido representa a segurança de um alimento, a melhoria de um produto, a proteção de um rebanho ou o cuidado com o meio ambiente. Essa é a dimensão do nosso propósito: transformar conhecimento científico em soluções concretas para a sociedade.
De olho no futuro
Chegar aos 40 anos é também olhar para o futuro com responsabilidade. Estamos diante de um cenário em que tecnologia e inovação são cada vez mais determinantes para a competitividade.
Por isso, o Cepa segue investindo em equipamentos de última geração e em novos métodos de análise, incluindo o uso da inteligência artificial para aprimorar a interpretação de dados e oferecer diagnósticos preditivos.
Essa é uma evolução natural de quem sempre esteve à frente do seu tempo
O que nos trouxe até aqui foi a soma de competência técnica, ética e compromisso público. E é justamente essa base que continuará guiando o Cepa nas próximas décadas. Seguiremos firmes em nossa missão de garantir qualidade, segurança e credibilidade, reafirmando o papel do laboratório como um dos pilares do desenvolvimento regional e nacional.
Mais do que um centro de análises, o Cepa é um símbolo do que a ciência pode entregar quando está a serviço da comunidade. Celebrar 40 anos é honrar esse legado e reafirmar o compromisso de continuar sendo uma referência em excelência e confiança.
