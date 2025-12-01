GERAL

Clóvis Tadeu Alves
Opinião

Excelência e confiança há 40 anos: o legado do Cepa da UPF como pilar da qualidade e segurança alimentar

Centro de Pesquisa em Alimentação se dedica, há quatro décadas, a assegurar a qualidade e a segurança de alimentos, fortalecer o agronegócio e contribuir para o desenvolvimento sustentável

Clóvis Tadeu Alves

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS