Conexsul: feira traz novos negócios, empreendedorismo e conexões a Passo Fundo

Por André Luis Batista Boeira, coordenador geral da Conexsul
Passo Fundo vive um momento singular na sua trajetória econômica. Em uma região marcada por forte vocação empreendedora e economia que pulsa com vigor nos setores de saúde, educação, agronegócio, logística, comércio e novas soluções empresariais, a cidade vem se consolidando como um polo de oportunidades e desenvolvimento.
A expansão de empresas, o surgimento de negócios emergentes e a chegada de instituições com olhar estratégico intensificaram a movimentação do município, criando um ambiente propício para conexões mais sólidas entre profissionais e organizações.
Agora, esse ciclo ganha um novo capítulo com a Conexsul, a feira de empreendedorismo, conexões e negócios, que promete fortalecer a cidade no mapa econômico do Sul do Brasil.
Marcada para acontecer de 26 a 29 de março de 2026, na Arena Clube Comercial, a Conexsul nasce com uma ambição clara e coerente com a dinâmica da região: reunir empresas de diferentes setores, profissionais liberais, instituições, negócios emergentes e um público qualificado em um ambiente estruturado para a geração de negócios.
Março, tradicionalmente, é o mês em que as empresas voltam a acelerar seu ritmo após o período de recesso e planejamento. É o momento em que metas são definidas, estratégias são revisadas e gestores focam em novas oportunidades de expansão. Nesse contexto, a realização da feira se torna ainda mais estratégica, pois encontra um empresariado disposto a se movimentar, prospectar e fechar negócios.
Mais do que uma feira, a Conexsul é um movimento que já começou muito antes da abertura dos portões. A antecipação das conexões tem sido um dos marcos mais comentados do projeto, revelando uma visão mais ampla sobre como o desenvolvimento regional pode ser impulsionado.
Encontros periódicos
Um dos diferenciais da Conexsul, e que tem chamado a atenção de empresários da Região Norte, é a realização de encontros periódicos entre expositores, patrocinadores e parceiros.
Enquanto eventos tradicionais iniciam suas interações apenas no dia da abertura, a Conexsul adotou um método diferente: criar um ambiente de networking antes, durante e depois da feira. A intenção é simples e poderosa. Quando empresários se encontram antes, chegam ao evento já conectados, alinhados e com oportunidades mapeadas.
Esses encontros têm acontecido quinzenalmente e reunido dezenas de empresas no The Bowler, um espaço descontraído de Passo Fundo conhecido pelo clima leve, mesas de chope, gastronomia e até sessões de massagem. A escolha do ambiente simboliza a essência da feira. Conexões reais acontecem quando o ambiente favorece o diálogo, sem rigidez ou barreiras formais.
O efeito dessa estratégia já pode ser percebido na prática. Empresários relatam que os encontros pré-feira renderam novas parcerias comerciais, indicações estratégicas, descobertas de fornecedores, identificação de sinergias e até contratos fechados antes mesmo da montagem dos estandes. Setores que raramente se encontravam passaram a dialogar. Profissionais que nunca haviam interagido encontraram oportunidades conjuntas. Empresas consolidadas conversaram com negócios emergentes e abriram caminhos para novos modelos de trabalho.
Não estamos construindo apenas um evento, mas um ambiente empresarial contínuo. Os encontros pré-feira mostram que, quando empresários se encontram com o objetivo claro de se conectar, os negócios acontecem naturalmente. Já temos empresas fechando contratos e firmando parcerias antes mesmo da Conexsul abrir oficialmente
ANDRÉ LUIS BATISTA BOEIRA
coordenador geral da Conexsul
A organização já está preparando a próxima fase desse movimento. Os próximos encontros ocorrerão dentro das empresas patrocinadoras, permitindo que cada uma mostre sua estrutura, apresente suas equipes e fortaleça vínculos de confiança com os demais participantes.
Realidade empreendedora
O norte do Rio Grande do Sul é reconhecido por sua força empresarial. O fluxo constante de pessoas vindas de municípios vizinhos reforça o papel de Passo Fundo como centro econômico e estratégico. A cidade combina tradição, modernidade e um ambiente fértil para novos modelos de negócio, reunindo setores que se complementam e se fortalecem mutuamente.
Mesmo com esse cenário dinâmico, faltava um grande evento que reunisse esses setores de maneira estruturada, que estimulasse encontros, aproximasse áreas complementares e transformasse toda essa energia empreendedora em oportunidades concretas. É justamente essa lacuna que a Conexsul se propõe a preencher.
A feira foi pensada para conectar profissionais, instituições e empresas de diferentes áreas, estimulando interação, aprendizado e negócios. Entre os elementos centrais do projeto estão experiências presenciais, rodadas de negócios, mentorias personalizadas, palestras com especialistas, painéis temáticos, encontros setoriais e ambientes informais que incentivam conversas espontâneas.
Essa combinação cria um ecossistema empresarial em que empresas não apenas expõem seus produtos, mas aprendem umas com as outras, ampliam suas redes de relacionamento e descobrem novos mercados.
Por isso, a Arena Clube Comercial será transformada em um grande centro de negócios. A estrutura incluirá:
- a Arena de Negócios, onde empresas de diversos segmentos apresentarão seus produtos e soluções
- o Palco Empreendedorismo, dedicado a palestras magnas, workshops e painéis sobre gestão, liderança e novas tendências corporativas
- o Espaço Conexões, que receberá rodadas de negócios e mentorias
- o Lounge com Espaço Gastronômico, onde conversas informais se transformarão em oportunidades comerciais.
Mais que um evento, a Conexsul inaugura um novo capítulo para o empreendedorismo de Passo Fundo. Para a organização, 2026 marca o início de uma transformação. Conexões geram negócios. Negócios geram transformação. E a transformação, em Passo Fundo, já está em andamento.
André Luis Batista Boeira é coordenador geral da Conexsul.