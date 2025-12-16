Compromisso com a proteção dos gaúchos

Episódios como o temporal em Erechim, em novembro, reforçam a importância de manter estruturas preparadas para atender emergências. Reprodução RBS TV / Divulgação

Por Fernanda Quinhones dos Santos, coordenadora de marketing da Planalto Benefícios

Os eventos climáticos registrados em Erechim no dia 23 de novembro de 2025 reacenderam o alerta sobre a força da natureza e os desafios que o Rio Grande do Sul enfrenta diante da intensificação das mudanças climáticas. Nos últimos anos, episódios desse tipo têm se tornado mais frequentes, o que preocupa autoridades, moradores e especialistas.

A recorrência de fenômenos naturais intensos evidencia a necessidade de maior preparo. Para as cidades, isso significa investir em drenagem, urbanização resiliente e sistemas de alerta. Para a população, inclui adotar novas rotinas de prevenção, como evitar áreas suscetíveis a alagamento, estacionar longe de árvores durante tempestades e acompanhar avisos meteorológicos.

Essas medidas, somadas a estruturas de apoio e assistência, ajudam a reduzir prejuízos e aumentar a segurança em dias de instabilidade.

Especialistas em gestão de risco ressaltam que, diante da tendência global de aumento dos eventos extremos, a proteção patrimonial se torna parte importante desse planejamento.

No caso dos motoristas, contar com algum tipo de suporte para danos causados por fenômenos naturais pode ser determinante para minimizar transtornos e recuperar-se mais rapidamente após episódios severos.

Durante o temporal em Erechim, a Planalto Proteção Veicular mobilizou sua equipe de atendimento 24 horas para auxiliar os associados que tiveram seus veículos atingidos.

Ao todo, mais de 120 atendimentos foram realizados, incluindo remoção de veículos afetados pela água, suporte a panes elétricas e orientações para danos causados pela queda de árvores, granizo ou ventos fortes. O volume de ocorrências resultou na liberação de mais de R$ 600 mil em indenizações.

Em cenários de clima severo, cada minuto faz diferença. Por isso, trabalhamos para oferecer respostas rápidas e seguras aos associados que precisam de suporte imediato.

Para a associação, episódios como o de novembro reforçam a importância de manter estruturas preparadas para atender emergências. A Planalto afirma que seguirá aprimorando seus processos e sua rede de atendimento para oferecer suporte adequado em situações de instabilidade climática.