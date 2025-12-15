Caminhão cai no Rio Uruguai após pane mecânica

Um caminhão caiu no Rio Uruguai na tarde deste domingo (14), na zona portuária de Barra do Guarita, no noroeste do Estado. O veículo ficou parcialmente submerso.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela, o caminhão já estava em cima da balsa que liga Barra do Guarita a Itapiranga, em Santa Catarina, mas precisou ser retirado após apresentar problemas mecânicos.
Houve uma tentativa de levar o veículo até a área portuária, mas ele acabou se descontrolando e caindo no rio. O condutor ainda tentou entrar no caminhão para impedir a queda, mas não conseguiu e deixou o veículo antes que atingisse a água. Ninguém ficou ferido.
A retirada foi feita por bombeiros mergulhadores e durou cerca de 20 minutos. Uma escavadeira hidráulica precisou ser utilizada para rebocar o caminhão.
