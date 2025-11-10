Universidade gaúcha confirma interesse em instalar curso de Medicina em Carazinho

"Criação de uma faculdade de Medicina em Carazinho representa passo decisivo para o fortalecimento do desenvolvimento econômico e social do município e de todo o Alto Jacuí", escreveu Jocélio Cunha. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Na última sexta-feira (7), durante o evento "Ideias na Mesa" da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (Acic), o superintendente de Relações Institucionais da Aelbra/Ulbra, Ruy Irigaray, confirmou para as entidades de classe do município, à Câmara de Vereadores, Executivo e lideranças regionais presentes, que a instituição de ensino tem total interesse em instalar o curso de Medicina na unidade de Carazinho.

Na ocasião, o superintendente informou, também, que a concretização deste projeto passa necessariamente pela decisão do Ministério da Educação (MEC) em abrir novos editais, mas a expectativa é de que esses editais possam ser lançados muito em breve.

A criação de uma faculdade de Medicina em Carazinho representa um passo decisivo para o fortalecimento do desenvolvimento econômico e social do município e de todo o Alto Jacuí. Localizado em uma posição estratégica no norte do Rio Grande do Sul, Carazinho exerce influência sobre dezenas de municípios vizinhos e tem se consolidado como um polo empresarial, educacional, de serviços, comércio e, principalmente, de saúde.

A instalação de um curso de Medicina ampliaria esse papel de liderança, trazendo benefícios diretos e duradouros para a população, visto que essa faculdade eleva o nível educacional local, atraindo estudantes, professores e pesquisadores de diversas regiões do Estado.

Também, um dos benefícios diretos é o fortalecimento da rede de saúde regional. As faculdades de Medicina, por exigência curricular, mantêm convênios diretos com hospitais e unidades básicas de saúde, o que resulta na ampliação dos serviços disponíveis à população.

Estudantes e professores atuam em programas de extensão e estágios supervisionados, levando atendimento médico de qualidade a comunidades muitas vezes carentes de profissionais. Além disso, a presença da faculdade estimula a fixação de médicos e outros profissionais de saúde na região, reduzindo o êxodo desses especialistas para grandes centros urbanos.

Impacto econômico e social

O impacto econômico também é muito significativo. A abertura de uma faculdade de Medicina em uma cidade e região gera empregos diretos e indiretos, desde cargos administrativos e docentes até serviços de alimentação, transporte, hospedagem, construção civil, serviços e também o comércio local.

O aumento da população estudantil movimenta a economia e pode transformar a cidade em um importante centro universitário, atraindo ainda mais investimentos públicos e privados para a cidade e região.

A vida acadêmica traz consigo um enriquecimento cultural e social. Eventos científicos, feiras de saúde, palestras e projetos comunitários aproximam universidade e sociedade, fortalecendo o sentimento de pertencimento e cidadania.

A chegada de uma faculdade de Medicina é um divisor de águas para qualquer município. Ela amplia o acesso à saúde, estimula a economia, cria oportunidades e faz circular o conhecimento JOCÉLIO CUNHA presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Investir nesse tipo de instituição é, em última análise, investimento no futuro, um futuro mais saudável, próspero e humano para toda a comunidade.

Seu impacto ultrapassa os muros da instituição e reverbera em toda a comunidade, gerando benefícios duradouros nas áreas da saúde, da educação, da economia e do desenvolvimento humano. Apoiar e planejar adequadamente esse tipo de iniciativa é uma das formas mais eficazes de promover o progresso social e bem-estar coletivo.

Compromisso com o ensino

Entretanto, ao mesmo tempo em que se reconhecem os inúmeros benefícios da criação de uma faculdade de Medicina, é fundamental que essa iniciativa venha acompanhada de um rigoroso compromisso com a qualidade do ensino e da formação profissional.

A Medicina exige não apenas domínio técnico e científico, mas também sensibilidade humana, ética e responsabilidade social. A implantação do curso deve seguir critérios rigorosos de infraestrutura, corpo docente qualificado, estágios supervisionados e integração efetiva com os serviços de saúde locais.

Garantir uma formação sólida e humanizada é essencial para que os futuros médicos estejam preparados para atuar com excelência, empatia e compromisso com a vida, honrando a confiança da população e o papel transformador da universidade.

Caso se confirme, a implantação de uma faculdade de Medicina em Carazinho não será apenas um investimento em infraestrutura tecnológica educacional, mas um compromisso com o futuro do município e de toda região.

Temos excelentes profissionais médicos e demais áreas da saúde atuando no município, e um hospital regional que é referência no Estado. Também, ao formar profissionais comprometidos com a saúde e o bem-estar da população, estimular a pesquisa científica e fortalecer a economia local, Carazinho reafirma sua vocação de cidade empreendedora, solidária e inovadora.

A criação dessa faculdade representará um passo importante fundamental para garantir um futuro promissor e salutar para a população carazinhense e região, consolidando o norte gaúcho como principal polo de saúde do Estado.