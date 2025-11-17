Segurança pública se faz com presença, ação e coragem

"Onde o policial militar está, a pessoa mal intencionada pensa duas vezes antes de tentar", escreveu o tenente-coronel Marcelo Rovani. SD Claudia Valentini / Divulgação

Por Marcelo Scapin Rovani, comandante do 3º RPMon

Há dois anos à frente do 3º Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar (RPMon), em Passo Fundo, aprendi que segurança pública não se mede apenas em números — ela se sente. E essa sensação de segurança vem do sentimento do cidadão que ele está protegido — e de que o criminoso sabe que não tem espaço para agir.

Longe da hipócrita utopia de negar a existência da criminalidade: ela está ali, aguardando a oportunidade, movido pela bestialidade do ódio gutural, pela insanidade que a droga traz, pelo desejo insaciável do dinheiro fácil....

Mas em Passo Fundo, a população vê e percebe a presença da Brigada nas ruas. É o patrulhamento constante, o contato direto com comerciantes, as barreiras e abordagens. Onde o policial militar está, a pessoa mal intencionada pensa duas vezes antes de tentar. E onde ele acha que pode agir escondido, temos o vídeo monitoramento, o cercamento eletrônico, as operações integradas e as ações de inteligência, com monitoramento em tempo real da segurança da comunidade.

Não há brecha: presença física e presença potencial se complementam MARCELO SCAPIN ROVANI comandante do 3º RPMon

Seriedade e profissionalismo

O efetivo do 3º RPMon trabalha com seriedade e profissionalismo, comprometimento e tecnologia. Temos geolocalização de viaturas, rádio digital, sistemas modernos de consulta e, principalmente, policiais que não medem esforço para proteger quem merece viver em paz. O resultado disso são índices históricos de redução da criminalidade — principalmente nos crimes que mais atingem o trabalhador.

Mas, como disse antes, a segurança não se mede em números, ela se sente! Esse avanço não é sorte. É o reflexo! Hoje, as forças de segurança — Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Policia Penal, PRF, IGP, Bombeiros, Guarda Municipal — trabalham mais juntas do que nunca.

A cooperação é real, imediata e focada. Quando algo estranho aparece, a resposta é rápida e forte. O crime sabe que será visto, seguido e contido. No mesmo sentido, contamos com o apoio firme do Poder Judiciário e do Ministério Público, que nos entregam suporte para que o combate à criminalidade seja eficiente, eficaz e resolutivo.

Também é justo reconhecer o apoio da sociedade organizada, como o CDL Passo Fundo, que tem sido um parceiro exemplar. Graças a essa união, o Consepro voltou a atuar com força total — uma entidade que estava quase extinta e hoje é parte essencial dessa engrenagem de proteção.

A prefeitura e a Câmara de Vereadores também se engajaram e deram o recado: sem segurança, não há cidade que se desenvolva. Com investimentos, parcerias e decisões corretas, técnicas e focadas na sociedade, conseguimos fazer a roda girar a favor de quem trabalha e contra quem vive do crime.

A segurança pública é feita com firmeza, presença e resultado. E em Passo Fundo, a mensagem é simples: quem respeita as regras da sociedade, tem a Segurança Pública ao seu lado. Quem insiste no crime, vai nos encontrar de frente.