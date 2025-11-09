GERAL

Ensino Superior
Notícia

Primeiro domingo de provas do Enem mobiliza milhares de pessoas em Passo Fundo

Quase 4,8 mil passo-fundenses estão inscritos para prestar a prova no município, além de moradores de cidades da região. Sete locais recebem os candidatos

Rebecca Mistura

