Primeiro domingo de provas do Enem mobiliza milhares de pessoas em Passo Fundo

O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começou às 13h30min deste domingo (9) em todo o país. Em Passo Fundo, candidatos do município e da região prestam o exame em sete locais de prova.

Entre os passo-fundenses, são quase 4,8 mil inscritos no Enem 2025, sendo 1.510 concluintes do Ensino Médio. A candidata Emily Grando Morais, de 16 anos, é estreante no exame e contou com o apoio da mãe no campus da Universidade de Passo Fundo (UPF) para amenizar a ansiedade.

— Eu estudei muito redação e tentei estudar as outras matérias todos os dias, nem sempre consegui, mas ano que vem é quando pretendo me dedicar mais porque quero cursar Direito — contou a adolescente.

A mãe, Sônia Cristina Grando, também demonstrou nervosismo, mas estava otimista com o desempenho da filha na prova.

— Estou apreensiva, mas acho que ela vai ir bem. Ela é muito estudiosa, fez simulados, então está preparada — disse.

Ao contrário da adolescente, a candidata Dielin Soares, 29, estava tranquila para prestar o exame pela sexta vez. Neste ano, ela pretende utilizar a nota no ProUni para cursar Estética e Cosmética.

— O que eu tenho mais dificuldade é na redação, já em espanhol é o que eu vou melhor. Eu estou de boa, geralmente estudo bastante dois dias antes, e fazer a prova em dois fins de semana é melhor, faço mais descansada — relata.

Os concorrentes têm até 19h para redigir a redação — com o tema "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira" — e responder às 90 perguntas objetivas de Ciências Humanas e Linguagens. Já as provas de Matemática e Ciências da Natureza serão aplicadas no próximo domingo (16).

