Liderança hoje

3dts / stock.adobe.com

Por Fernando de Oliveira, administrador

O termo “liderança” nunca esteve tão em alta como em nossos dias. E, apesar de muitos conhecerem essa palavra, nem todos entendem com abrangência e aplicabilidade, o seu significado.

Geralmente, o líder é automaticamente associado com o chefe. Todavia, existe uma grande diferença entre as duas funções que, no fim das contas, impactam diretamente no bom andamento de uma organização, corporação ou até mesmo sobre nós mesmos.

Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. E para tal, se entende um pouco melhor hoje o modelo de “Liderança Servidora”, em que o líder precisa ter a capacidade de se colocar no lugar dos liderados (a famosa empatia), para compreender quais as melhores decisões a serem tomadas do ponto de vista da equipe.

Há muitos anos se fala sobre a liderança baseada em relações e valores. Liderança real, servidora cristã, deveria ser a influência inspiradora, motivadora e mobilizadora que uma pessoa exerce sobre outras, por palavras e pelo exemplo, de forma a despertar nelas o desejo intenso e a disposição interior de se tornarem aquilo que elas podem se tornar ou realizar pela graça de Deus.

Liderança cristã é uma influência porque não pode ser imposta. As pessoas respondem positivamente a ela de maneira espontânea. E inspiradora, porque inspira pessoas a uma mudança ou ação positivas. É mobilizadora, porque mobiliza pessoas inspiradas e motivadas a se envolverem intensamente com o propósito de realizarem um objetivo claramente definido.

No seu modelo de influência de liderança, Jeremie Kubicek destaca a confiança como um princípio fundamental para a liderança. Em seu trabalho, sintetiza os blocos essenciais na construção da confiança, que nos ajudarão a romper as barreiras de autoproteção dos outros e sermos efetivos em nossa liderança:

Caráter : honestidade, integridade, transparência e vontade de assumir responsabilidade

: honestidade, integridade, transparência e vontade de assumir responsabilidade Química : compatibilidade, humildade, conexão relacional e carisma

: compatibilidade, humildade, conexão relacional e carisma Competência : disciplina e habilidade de realizar tarefas corretamente

: disciplina e habilidade de realizar tarefas corretamente Credibilidade: trajetória de honestidade, humildade, realização, acompanhamento e responsabilidade.

Confiança é a base

Para uma liderança eficaz, a confiança é a base dos nossos relacionamentos. Mas o que acontece quando a base começa a ruir? Uma pesquisa realizada pela consultoria global DDI apontou que 40% dos líderes acreditam que a organização em que trabalham possui uma liderança de alta qualidade. O índice caiu 17% desde o último estudo, feito em 2021, e configura a maior queda da década.

Isso tem implicações diretas no engajamento e na retenção de funcionários, com impactos negativos se espalhando rapidamente por toda a organização. Quando perdem a confiança nos líderes, os funcionários priorizam os interesses pessoais e agem em seu próprio favor. Isso resulta em menor motivação para trabalhar em prol do bem de toda a empresa, tornando os negócios mais vulneráveis.

Empresas no mundo inteiro estão mudando suas atitudes no que se refere a liderança, pessoas e relacionamentos. Em consequência, até as famosas listas e rankings feitos pela revista Fortune 500, que classificam as empresas pelo faturamento ou por quesitos mais subjetivos, têm mostrado um crescente número de companhias praticando a liderança com princípios e valores baseados em uma liderança servidora.

A diferença entre líder e chefe

Se pensarmos em uma organização, a liderança é um tema de fundamental importância, pois está relacionado com o sucesso ou o fracasso, com conseguir ou não atingir os objetivos definidos. Também, entendo como fator a ser abordado no contexto organizacional, é a sabedoria para fazer a distinção entre líder e chefe.

Um chefe tem a autoridade para mandar e exigir obediência do grupo porque muitas vezes se considera superior a eles. Um bom líder aponta a direção para o sucesso, exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e humildade.

As únicas coisas que acontecem naturalmente dentro de uma equipe são atritos, confusão e má performance. Todas as outras coisas são resultadas de liderança PETER DRUCKER escritor austríaco

Para Peter Drucker, liderar é fazer a coisa certa no momento certo. Tem a ver com a habilidade de influenciar e motivar pessoas para se tornarem ou realizarem alguma coisa. Lida com os objetivos, os resultados e a motivação e mobilização de pessoas para concretizá-los.

No livro de Mateus, na Bíblia Sagrada, Jesus faz uma declaração definitiva sobre liderança. A passagem foi interpretada de várias maneiras, mas o fundamental é que Ele diz que qualquer um que deseje ser líder deve primeiro servir.

Se você não for capaz de perceber a diferença entre poder e autoridade. nunca vai compreender o que Jesus estava querendo dizer. Até porque Jesus nunca possuiu o poder tradicional. César, Herodes, Pilatos tinham todo o poder. Jesus falava sobre liderar com autoridade.

Em essência, se alguém quisesse influenciar as pessoas do pescoço para cima, então devia servir, ou seja, sacrificar-se e procurar o bem maior de seus liderados. A influência deve ser adquirida, não há atalhos. A influência e a liderança legítima são construídas com muito trabalho e dedicação.

E, para sermos líderes que influenciam, precisamos nos tornar o tipo de pessoas que os outros desejam seguir. Para isso, não basta ter talento e dominar as técnicas; é preciso, também, assimilar valores e colocá-los em prática. Porém, o maior desafio do líder é trabalhar em si mesmo, de dentro para fora. A essência da auto liderança é ser. O fazer é uma consequência natural do ser.

Convite especial

Para adquirirmos estes princípios e buscarmos a nossa auto liderança, aproveito este espaço para fazer um convite: estamos trazendo para Passo Fundo a nova temporada do Global Leadership Summit, a maior conferência mundial sobre liderança que chega com um convite desafiador: refletir e desenhar o futuro que você deseja construir a partir de sua liderança.

O evento reunirá líderes de diversas áreas em um encontro repleto de novas ideias, histórias inspiradoras e conteúdo transformador. Reconhecido como a maior iniciativa global de desenvolvimento de liderança, o Summit tem impactado pessoas há mais de duas décadas.

Palestrantes de renome internacional já confirmados para esta edição, como Craig Groeschel, falando sobre a obsessão que transformará nossa visão em ação, e Will Guidara, que trará insights sobre como servir com excelência e gerar experiências impactantes.

David Ashcraft, o CEO e presidente do Global Leadership Network (GLN), além de Joni Eareckson Tada e Arthur C. Brooks, oferecem perspectivas valiosas sobre liderança em tempos de transição, propósito em meio às adversidades e a busca pela felicidade com propósito.

Uma jornada de crescimento e impacto com uma programação voltada para reflexão, propósito e impacto, o Summit 2025 promete ser um encontro inesquecível para todos que buscam fazer a diferença em suas comunidades, empresas e vidas pessoais.

O evento acontece nos dias 21 e 22 de novembro, no Auditório da Igreja Missão Mundial. Mais informações neste link. Espero ver você no Summit!