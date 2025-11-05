Fresol: carbono neutro vira referência em sustentabilidade no norte gaúcho

Neste ano, Fresol acontece de 6 a 9 de novembro. Fresol / Divulgação

Por Thomaz Tomazoni, diretor técnico da AKVO ESG

Nos últimos anos, o conceito de sustentabilidade tem ganho uma relevância crescente em todo o mundo. Entre as diversas iniciativas voltadas para a preservação ambiental, destaca-se a organização de eventos carbono neutro, que representam um compromisso concreto com a redução dos impactos ambientais causados por atividades humanas.

Esses eventos têm como objetivo principal neutralizar as emissões de dióxido de carbono (CO₂) geradas durante a sua realização, compensando-as por meio de ações sustentáveis, como o plantio de árvores, o uso de energias renováveis e o investimento em projetos ecológicos.

A importância dos eventos carbono neutro vai além da simples compensação das emissões. Eles servem como modelos de responsabilidade ambiental, inspirando empresas, governos e cidadãos a adotar práticas mais conscientes.

Uma feira de economia solidária, a Fresol, que acontece de 6 a 9 de novembro em Passo Fundo, no norte gaúcho, será um evento carbono neutro. A iniciativa representa uma nova etapa na consolidação das práticas de responsabilidade socioambiental, em parceria com a AKVO ESG, startup gaúcha especializada em gestão ambiental corporativa e cálculo de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

O evento avança para além da promoção da economia solidária: ele passa a ser também um exemplo de responsabilidade climática aplicada à gestão de eventos e consolida o norte gaúcho como referência em sustentabilidade. A neutralização das emissões é uma ferramenta concreta para mensurar, reduzir e compensar impactos, gerando conhecimento e inspirando outras iniciativas regionais.

O processo será conduzido por meio de metodologia da AKVO ESG, que compreende as etapas de quantificação, redução e compensação das emissões associadas à realização da feira. O processo começa com o Inventário de Emissões de Carbono, abrangendo fontes diretas e indiretas, como consumo de energia elétrica, combustíveis, transporte de visitantes e expositores, além da geração e destinação de resíduos sólidos.

Durante os quatro dias do evento, uma plataforma digital própria da startup permitirá coleta de dados em tempo real, gerando indicadores ambientais automáticos e relatórios com maior precisão e rastreabilidade THOMAZ TOMAZONI diretor técnico da AKVO ESG

Mais do que uma ação simbólica, o projeto transforma a Fresol num modelo de responsabilidade climática regional, promovendo educação ambiental e estimulando a economia solidária. O evento demonstra que é possível unir crescimento econômico, inclusão social e respeito ambiental, fortalecendo o papel do norte gaúcho no fomento à sustentabilidade.