Slow Fashion: o novo “pretinho básico”

Movimento iniciou na Itália, em meados de 2004, como forma de alertar as pessoas sobre os impactos da indústria da moda no meio ambiente. HalynaRom / stock.adobe.com

Por Andrea Durayski Madke, advogada e designer de moda

Quantas vezes nos deparamos com esta cena: uma pilha de roupas “sem utilidade” e dinheiro investido de forma incorreta. Esse é o efeito fast fashion: milhares de peças produzidas, lançamentos semanais ou diários criando uma necessidade de consumo que só aumenta, afinal, é só mais “uma blusinha (ou várias)”.

E assim cada um de nós vai produzindo uma pilha de roupas de tecidos plásticos que levam cerca de 400 anos para se decompor. Efeito devastador em vários sentidos: financeiro, ambiental, social e psicológico e deixa heranças trágicas.

Em contrapartida a esta tendência, tem ganhado força o movimento chamado slow fashion, de tradução literal “moda lenta”. Este movimento iniciou na Itália, em meados de 2004, como forma de contrapor o fast fashion e alertar as pessoas sobre os impactos da indústria da moda no meio ambiente.

Praticar o slow fashion é consumir com maior qualidade, arrumar as peças em vez de descartá-las, comprar peças em brechós e adquirir novos produtos dentro da comunidade que se vive, priorizando empresas que são responsáveis em todo o processo produtivo.

Para celebrar este novo conceito, entre os dias 6 a 9 de novembro acontece na cidade de Passo Fundo a Fresol, a maior feira de economia solidária do norte gaúcho, que articula empreendedores de diversas áreas com objetivo de fortalecer o empreendedorismo, a sociodiversidade e a sustentabilidade.

A feira traz o Fresol Slow Fashion, desfile de moda criativa, que a cada ano vem apresentando mais opções de marcas que atuam neste conceito como: Maysú, Diantal, Justa Trama e o curso de Moda da UPF.

Cada peça apresentada carrega histórias ancestrais, saberes tradicionais e materiais reaproveitados, costurados com respeito, criatividade e consciência ambiental, mostrando que o slow fashion é o novo “pretinho básico” da moda.