Menino de sete anos morre após passar mal enquanto brincava em escola de Passo Fundo

Menino estava brincando na Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães. Julia Possa / Agência RBS

Um menino de sete anos morreu após passar mal enquanto brincava no pátio da escola Escola Estadual de Ensino Médio General Prestes Guimarães, em Passo Fundo, norte do Estado. O caso foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a diretora da escola, professora Zandaray Villa Real Portela, Joaquim de Oliveira Aresi cursava o primeiro ano do Ensino Fundamental. O recreio havia terminado e o menino estava a caminho da sala de aula quando tudo aconteceu:

— Tinha acabado de terminar o intervalo, deu o sinal, ele estava perto da sala dos professores e caiu. Daí os professores já vieram, começaram a dar os primeiros socorros. Chamamos o Samu, os bombeiros, foi um desespero — lamentou a diretora.

Professores tentaram reanimá-lo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram acionados e levaram para o Hospital de Clínicas, mas ele não resistiu e morreu.

A 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) informou que vai oferecer suporte psicológico para a escola, através do Núcleo de Cuidado e Bem Estar. A instituição de ensino cancelou as aulas nesta sexta-feira.