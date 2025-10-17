GERAL

Norte do RS
Notícia

Menino de sete anos morre após passar mal enquanto brincava em escola de Passo Fundo

 O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou o menino ao Hospital de Clínicas da cidade

Julia Possa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS