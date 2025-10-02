Interação UPF: o primeiro passo para o futuro

Durante o Interação, o campus da UPF abre suas portas em uma verdadeira imersão acadêmica, escreve Carlos Nunes. UPF / Divulgação

Por Carlos Felipe Farinha Nunes, gerente da Divisão de Marketing e Comunicação da UPF

Tomar a decisão de cursar uma graduação é, para muitos jovens, um dos momentos mais importantes da vida. Entre expectativas, sonhos e dúvidas, surge a necessidade de escolher o caminho que poderá definir trajetórias profissionais e pessoais. É nesse cenário que a Universidade de Passo Fundo (UPF) promove o evento chamado Interação UPF, criado para que estudantes do ensino médio vivenciem de perto a experiência universitária e possam, no contato com o mundo real, explorar todas as possibilidades que imaginam para o futuro.

Durante o Interação, o Campus da UPF — um lugar amplo e cheio de beleza natural — abre suas portas em uma verdadeira imersão acadêmica. São programações especiais em todos os cursos, visitas a laboratórios, espaços de inovação, setores de apoio e projetos. A proposta é simples e ao mesmo tempo transformadora: oferecer dois dias inteiros para que cada estudante trace sua própria rota, conheça professores, converse com monitores e descubra, na prática, como é a vida universitária.

A experiência vai além das salas de aula. Música, atividades culturais e momentos de convivência fazem parte da programação, tornando o evento também um espaço de acolhimento e pertencimento.

Afinal, escolher uma graduação não é apenas sobre carreira; é também sobre projetar um estilo de vida, formar vínculos e construir identidade CARLOS NUNES gerente da Divisão de Marketing e Comunicação da UPF

Mas por que a decisão de cursar uma graduação é tão significativa? Pesquisas recentes mostram que os jovens sentem pressões e incertezas em relação ao futuro. Nesse contexto, o ensino superior representa não apenas uma oportunidade de qualificação profissional, mas também segurança, conforto e confiança de estar no caminho de investir em algo que ninguém pode tirar: o conhecimento.

O Interação UPF, portanto, é mais do que um evento. É um convite à descoberta, um espaço para sonhar com o amanhã e começar a construí-lo desde já. Para quem deseja viver a universidade antes mesmo de ingressar nela, essa é a oportunidade de experimentar, escolher e confirmar que a educação é, de fato, a maior riqueza que alguém pode conquistar.

Com mais de 57 anos de história, a UPF entende a importância desse momento de decisão na vida das pessoas. Por isso, em 2025 apresenta a nova campanha do Vestibular de Verão 2026/1, com o slogan “O valor da melhor escolha”.

Afinal, escolher uma formação sólida, reconhecida e conectada às demandas do mercado é o que transforma o presente e constrói o futuro. Enquanto para os estudantes isso significa abrir portas para empregabilidade, valorização profissional e empreendedorismo, para as famílias, é a certeza de um investimento seguro e duradouro no futuro de seus filhos.