Escola Pública de Inovação: aprendizagem ao longo da vida como estratégia de futuro

Por João Ricardo Fagundes dos Santos, coordenador da Escola das Profissões e da Escola de Inovação da Prefeitura de Passo Fundo

Em um cenário global de constantes transformações, Passo Fundo vive um momento histórico e singular. Reconhecida ao consolidar-se como um ecossistema de inovação, o município agora amplia seu protagonismo ao lançar um projeto pioneiro: a Escola Pública de Inovação.

Esta não é apenas uma política educacional, mas um movimento estratégico, baseado em um compromisso intersetorial que une governo, educação básica, ensino superior, setor produtivo e sociedade civil para preparar cidadãos para os desafios do século 21.

A iniciativa é uma resposta à necessidade de reorganizar pensamentos, processos e a cultura, posicionando a educação como protagonista da transformação social e motor de inovação. Resultado de uma parceria entre as Secretarias de Inovação e Educação, com instituições do ecossistema local, representa um avanço significativo na educação inovadora regional.

Surgindo em sintonia com o “Passo para o Futuro” e a “Carta das Cidades Educadoras”, seu desafio é tornar a educação protagonista em um ecossistema que une ciência, tecnologia, cultura e cidadania. Aprender é um direito humano fundamental, durante toda a vida, e é nesse horizonte que a escola se insere, fundamentada no conceito de Lifelong Learning (Aprendizagem para a Vida Toda), defendendo que aprender é um processo flexível, adaptável, e principalmente, contínuo.

Uma jornada estruturada para todas as fases da vida

A atuação da Escola de Inovação se dá em formato “guarda-chuva” de ações em toda a cidade, estabelecendo uma trilha formativa integrando todas as fases do desenvolvimento educacional, da infância à vida adulta.

Na base da jornada, as crianças assumem o papel de exploradores curiosos, engajadas em atividades lúdicas, clubes de robótica, cultura digital e laboratórios makers, despertando o interesse por tecnologia, inovação e resolução de problemas.

Os adolescentes evoluem para uma visão de futuro, participando de hackathons, desafios sustentáveis e bancas avaliativas em hubs, fortalecendo o pensamento crítico e a cidadania criativa enquanto conectam-se com startups, empresas e universidades. Jovens e adultos recebem direcionamento de carreira com mentorias, estágios no setor público e privado, cursos profissionalizantes e até suporte financeiro, garantindo experiências práticas em áreas estratégicas.

Com essa jornada, ao longo da vida, a iniciativa impacta toda a comunidade. O empresariado atua como corresponsável, oferecendo vagas, estágios, apadrinhamento, investimento e acompanhamento de projetos reais. Instituições de ensino superior formam a hélice propulsora, cocriando projetos e ancorando pesquisas aplicadas. Professores são capacitados como designers de experiências, tornando-se multiplicadores da cultura inovadora.

Dessa forma, fortalece-se uma rede de apoio mútuo que impulsiona a economia local, promove a equidade e consolida Passo Fundo como uma cidade educadora, onde todos aprendem, ensinam e inovam juntos.

Uma escola conectada à cidade e ao ecossistema

Quebrando o modelo centralizado, a Escola Pública de Inovação acontece em rede. As “Estações de Inovação” são espalhadas pela cidade — instituições educacionais e de ensino superior, empresas, hubs — fazendo dos espaços urbanos ambientes de aprendizado vivo, acessíveis e conectados aos desafios contemporâneos. Esse formato traduz a concepção de Cidade Educadora, transformando Passo Fundo em um grande campus de inovação social e tecnológica.

A Escola Pública de Inovação se sustenta em uma governança colaborativa e em um ecossistema amplo de parceiros que atuam em diferentes esferas — poder público, instituições de ensino, setor produtivo, organizações sociais e iniciativas globais. Essa rede, articulada de forma integrada, promove desde experiências de aprendizagem criativa até oportunidades de qualificação, pesquisa aplicada, estágios e inclusão social, garantindo uma abordagem que conecta educação, mercado e desafios sociais.

A escola projeta impactos transformadores em múltiplas dimensões. Promove inclusão e equidade, ao abrir espaço em ambientes de inovação para grupos historicamente marginalizados — principalmente jovens em vulnerabilidade

São ações que contribuem para a formação de um capital humano altamente qualificado, alinhado às demandas do mercado e às vocações regionais, como o agronegócio, a saúde, as tecnologias portadoras do futuro, e a indústria criativa. A Escola de Inovação, ao preparar cidadãos protagonistas, críticos e criativos, conecta-se a esse movimento, reforçando a posição da cidade como referência nacional em educação inovadora.

Uma visão de futuro

Para Passo Fundo, a Escola Pública de Inovação representa um investimento estratégico que fortalece a cidade como referência em geração de talentos. O projeto forma uma nova geração engajada, ao mesmo tempo em que estimula o empreendedorismo e a inovação conectados aos potenciais locais. Esse movimento busca desenvolver e valorizar talentos, criando condições para que eles fiquem no território, contribuindo diretamente para o crescimento econômico e social do município.

Além disso, a iniciativa traz ganhos sociais ao reduzir desigualdades, tornando espaços de aprendizagem inovadora mais atrativos, inclusivos e conectados às demandas do presente. Assim, Passo Fundo fortalece seu ecossistema de inovação e consolida uma rede colaborativa que impulsiona tanto a educação quanto o desenvolvimento sustentável da cidade.

O Pacto pela Inovação e os princípios da Carta das Cidades Educadoras são alicerces fundamentais dessa iniciativa, uma vez que a escola nasceu como uma resposta estratégica ao desafio de Geração de Talentos, resultado de escuta ativa, cocriação qualificada e inteligência coletiva de educadores, gestores e lideranças.

Essa articulação intersetorial permite a construção colaborativa de ações, garantindo que a escola tenha acesso a recursos, espaços e expertise que de outra forma seriam inatingíveis

"É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança!" é o provérbio que inspira a Escola de Inovação e reflete a compreensão de que a transformação educacional é um esforço coletivo. Ações como essa asseguram a sustentabilidade e o alcance, permitindo que a inovação não seja apenas uma promessa, mas algo que chega, transforma e permanece na cidade.

A Escola Pública de Inovação de Passo Fundo é, portanto, mais do que um projeto educacional: é um compromisso com o futuro, é um exemplo de como a educação pública pode, de fato, ser agente de transformação social. Que sirva de inspiração para outras cidades que acreditam no poder da educação para construir um amanhã mais justo, criativo e inclusivo.