Passo Fundo Valley: construindo a ponte entre conhecimento e mercado no coração do norte gaúcho

Passo Fundo Valley terá infraestrutura em mais de 2.900 m², totalizando mais de 7.000 m² dedicados a criar um ambiente de alta densidade tecnológica. Passo Fundo Valley / Divulgação

Por Ricardo Fantinelli, gestor no UPF Parque e diretor presidente no Tecnoagro

Passo Fundo vive um momento sem precedentes, singular. O que estamos construindo não é somente um projeto ou ambiente, mas um movimento coletivo e estratégico que projeta nossa cidade como o primeiro ecossistema de inovação "consolidado" do interior gaúcho. Nesse cenário, o projeto Passo Fundo Valley, integrado à iniciativa "Passo para o Futuro", surge como a materialização do nosso compromisso de transformar a região em um ecossistema de relevância nacional.

Implementar inovação é como surfar uma onda gigante de riscos: a escolha dos parceiros certos faz a diferença entre o sucesso e o naufrágio. Na Universidade de Passo Fundo, por meio do UPF Parque, entendemos que nosso papel é ser essa ponte segura e confiável. Buscamos ser o elo, o tradutor e o mediador que articula as dores reais do mercado com a excelência da pesquisa que acontece na academia.

Com um investimento de mais de R$ 10 milhões da Finep e uma contrapartida de R$ 3 milhões da UPF, o Passo Fundo Valley representa a maior expansão da nossa história. Estamos ampliando nossa infraestrutura em mais de 2.900 m², totalizando mais de 7.000 m² dedicados a criar um ambiente de alta densidade tecnológica. O objetivo é claro: transformar nosso campus em um distrito de inovação de 10 hectares, onde indústrias, startups e o setor de serviços encontrem um ecossistema vibrante e fértil para testar, criar e escalar.

A nova infraestrutura contará com coworkings, laboratórios, espaços para networking, eventos e ambientes makers. Mais do que paredes, estamos construindo um catalisador para a economia regional, com foco em nossas vocações: agrotech, saúde digital, TICs, edtechs e indústria criativa. O impacto será direto na geração de empregos qualificados e no estímulo à economia regional.

Capital humano

Para que isso aconteça, entendemos que nosso maior ativo é o capital humano. Por isso, um dos pilares do Parque é a formação dos talentos, os protagonistas da nova economia. Através de programas como o Titãs da Inovação, conectaremos estudantes diretamente às empresas do ecossistema para o desenvolvimento de competências práticas, como liderança e métodos ágeis.

Estamos formando profissionais preparados para os desafios do futuro e, ao mesmo tempo, criando oportunidades para que esse talento permaneça e prospere em nossa região RICARDO FANTINELLI gestor no UPF Parque e diretor presidente no Tecnoagro

Com esta expansão, fortalecemos um ambiente já pulsante, que hoje conta com mais de 60 empresas conectadas, e traçamos metas ambiciosas. O projeto viabilizará cinco novos projetos estruturantes e nos permitirá focar em um crescimento expressivo: nossa meta é atrair mais empresas residentes e startups para o ecossistema.

Nosso Programa Apollo já apoiou 45 ideias de negócio, enquanto o Programa Conexão se tornou um laboratório vivo, envolvendo cerca de 294 alunos em desafios reais de empresas como Stara, Foto Sul e Cavaletti.

Além de apoiar startups externas e conectar alunos ao mercado, também fomentamos o empreendedorismo que nasce dentro de casa. Com o programa UPF Master, oferecemos uma jornada de qualificação para que docentes e pesquisadores transformem suas pesquisas em negócios de base tecnológica, as chamadas deep techs e spin-offs.

Essa iniciativa, amparada por normativas como a do "Professor Empreendedor", garante o suporte em modelagem de negócio e proteção intelectual, criando um caminho claro do laboratório à nota fiscal e valorizando o conhecimento gerado na universidade.

Como parte essencial desse ecossistema, o Tecnoagro, a vertical do agronegócio no Parque, acelera o desenvolvimento de soluções ao conectar mais de 50 associados à infraestrutura e expertise da UPF, tornando nosso agronegócio ainda mais competitivo.

Inovação aberta é crucial

Empresas que se conectam a ecossistemas como o nosso se destacam ao oferecer soluções superiores. Por isso, o Passo Fundo Valley é uma iniciativa estratégica que integra os esforços do programa "Passo para o Futuro" e da prefeitura, alinhando poder público, setor privado, academia e sociedade civil.

O Passo Fundo Valley é a plataforma da comunidade de Passo Fundo e região para as próximas décadas, um convite para que as pessoas acreditem na inovação como a mola propulsora do desenvolvimento. Sabemos para onde queremos ir. E, o mais importante, sabemos que só chegaremos lá se formos juntos.