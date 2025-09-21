Briga termina com uma pessoa morta e três feridos em Marau

Um homem, identificado como Cristiano do Amaral, 33 anos, morreu após ser atacado por arma branca em uma briga, em Marau, no norte do RS. O caso aconteceu na manhã do domingo (21), por volta das 05h20, em um bar localizado no bairro Santa Rita. Outras três pessoas ficaram feridas.

Após a briga, Cristiano chegou a ser levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Os outros homens, com idades entre 30 e 26 anos, tiveram ferimentos leves e receberam atendimento médico.

O proprietário do bar informou à polícia que, após a briga, os suspeitos do crime teriam também dado tiros em frente ao bar.