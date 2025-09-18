A força do norte gaúcho

Passo Fundo está classificado pelo IBGE como Capital Regional B, denominação só alcançada por Caxias do Sul no Interior. Diogo Zanatta / Especial

Por Marcos Cittolin, diretor comercial do ECB Group

Impulsionado por uma matriz produtiva bastante diversificada e uma estrutura de serviços destacada, o norte do Rio Grande do Sul passa por um processo de crescimento diferente em relação a outras regiões. Com menor impacto das enchentes, especialmente pela posição geográfica, e com projetos econômicos e sociais bem definidos, nossos municípios vêm atingindo níveis de desenvolvimento acima da média estadual, incluindo a Região Metropolitana de Porto Alegre.

O norte compreende 135 municípios, 1,2 milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 44 bilhões. No centro está Passo Fundo, classificado pelo IBGE como Capital Regional B. O município lidera esse avanço num processo de sinergia com a região, principalmente por sua centralidade, ficando abaixo apenas da metrópole Porto Alegre. No Estado, somente Caxias do Sul também tem essa denominação.

A chegada de empreendimentos ao município impulsiona a economia local. Há um novo olhar para o Aeroporto Regional Lauro Kurtz, em processo de concessão e ampliação, necessário para atender à alta demanda de passageiros. O sistema de saúde se fortalece, com os dois principais hospitais passando por uma modernização acelerada.

Estão em andamento melhorias viárias nos trevos de acesso. O Parque Tecnológico da UPF e a Aliança Empresarial registram crescimento vigoroso, com estruturas voltadas ao desenvolvimento tecnológico de muitas empresas locais e regionais.

No contexto de expansão urbana de Passo Fundo, duas iniciativas estão em desenvolvimento nas áreas de energia e empreendimentos imobiliários. Uma usina de etanol e uma fábrica de glúten, com investimentos superiores a R$ 1,3 bilhão, estão em obras.

Além disso, está em curso a construção de um complexo multiuso de grande porte, que inclui uma torre com usos bem distintos no mesmo projeto: hotel, escritórios e área corporativa.

Esses e outros projetos buscam apoiar o desenvolvimento do Norte do Rio Grande do Sul. Investir em Passo Fundo é acreditar na força de uma cidade estratégica, que avança em sintonia com seus municípios vizinhos e consolida seu papel como polo econômico, social e tecnológico para todo o estado.