Um Passo Fundo no desenvolvimento

Cidade tem mais de 100 prédios em construção atualmente. Una Construtora / Divulgação

Por Cristiano Basso, CEO da UNA Construtora

Passo Fundo vem se destacando de forma exponencial nos últimos anos no que se refere à construção civil. Atualmente, nossa cidade é considerada o segundo polo do setor no Rio Grande do Sul, ficando atrás somente da capital, Porto Alegre. São mais de 100 prédios em construção ao mesmo tempo, e esse número impacta na economia da cidade, gerando emprego e movimentando toda a cadeia envolvida com a construção civil.

Dos empreendimentos em construção, o destaque vai para o mercado de alto padrão que vem crescendo e ganhando força. Passo Fundo é uma cidade referência e atrai moradores que cada vez mais buscam conforto, qualidade e exclusividade. Prédios com arquitetura moderna, design de fachadas que chamam a atenção, além da altura das edificações são características que vêm transformando a skyline de Passo Fundo.

Em um mercado com opções variadas de produtos à disposição, quem constrói com autenticidade se destaca. À frente da UNA Construtora há mais de 16 anos, entendemos que o cliente do alto padrão busca tecnologia, sofisticação, exclusividade e principalmente produtos que se sobressaem por suas qualidades e diferenciais.

Inovar é mais que uma tendência na Construção Civil, é um diferencial competitivo de mercado. Aqui na UNA, fomos pioneiros em diversas novidades que depois foram sendo implementadas também no mercado, como áreas condominiais completas e equipadas, empreendimentos mais sustentáveis, automação residencial, métodos construtivos, entre outros.

Entre os projetos, vale destacar o Chardonnay 257 com seus 140 metros de altura, a torre residencial mais alta do Rio Grande do Sul, com a beleza arquitetônica da sua fachada com curvas, que trouxe ainda mais notoriedade ao setor da construção civil e Passo Fundo.

Ainda, no Pinot Noir Apartments e Penthouses, trouxemos um projeto com muita tecnologia e sofisticação, aliados a uma arquitetura minimalista, um projeto que chancela o Padrão UNA de qualidade, trazendo diferentes tipologias de plantas e mostrando a autenticidade da construtora na sua atuação do mercado de Passo Fundo e região.

Outro ponto importante é que, além de metragem, posição solar e tecnologia, os clientes buscam conforto e qualidade de vida. Um exemplo é que no Pinot Noit, a UNA traz um complexo Welness, com ambientes de relaxamento e fitness, academia completa, piscina térmica, saunas, espaço beleza e sala de massagem.

O desenvolvimento de Passo Fundo também está alicerçado no setor da construção civil, que cresceu junto com a cidade, se modernizou e tornou a Capital do Planalto Médio uma referência quando o assunto são os empreendimentos imobiliários.