Suspeitos de latrocínio de motorista de aplicativo são presos em Passo Fundo

Prisões ocorreram dois meses após o crime. Polícia Civil / Divulgação

Dois homens foram presos preventivamente pela Polícia Civil, suspeitos de serem os autores do latrocínio que vitimou Jardel Saraiva de Barros, motorista de aplicativo, em Passo Fundo, no norte gaúcho.

As prisões ocorreram na tarde de sexta-feira (8) e na manhã deste sábado (9), em uma ação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO).

O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de junho, no bairro Valinhos. A investigação apontou que os homens atraíram a vítima para o local por meio de um chamado via aplicativo de transporte.

Na chegada, os criminosos atiraram contra Jardel, que foi retirado do veículo e deixado na Avenida Rio Grande, com ferimentos de arma de fogo na cabeça. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos levaram o veículo da vítima, um Fiat Palio, e outros pertences. O carro foi localizado por familiares horas depois do crime.

O caso motivou protesto por parte dos motoristas de aplicativo. A mobilização, no dia 10 de junho, reuniu cerca de 200 motoristas.