Encontro de Golden Retrievers movimenta shopping em Passo Fundo neste sábado

Passo Fundo recebeu neste sábado (9) o primeiro encontro de cães Golden Retrievers da cidade. O evento aconteceu na loja Cobasi do Passo Fundo Shopping, onde tutores e seus pets tiveram momentos de integração e brincadeiras.

O encontro, que começou às 18h30min, atraiu também curiosos para conhecer a raça, que é famosa por ser dócil e amigável.

Uma das famílias presentes foi a da dona de casa Giovana Buss, que tem cinco Golden Retrievers em casa. Ela trouxe o trio de meninas para o passeio: Lua, Charlote e Arthemis.

— São as meninas superpoderosas! Hoje os dois meninos ficaram descansando. Aqui elas ficam agitadas, mas em casa é muito tranquilo, eles todos convivem muito bem — disse.

Dois dos cães foram adotados de pessoas que não se adaptaram com os animais em apartamento. Com pátio em casa, Giovana percebeu que poderia proporcionar mais espaço e conforto aos pets.

— É uma responsabilidade, gera bastante gasto, tem que pensar bem antes de ter. Eles também precisam de espaço, senão ficam infelizes. São membros da família, os amamos muito.