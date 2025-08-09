GERAL

Fofos e peludos
Notícia

Encontro de Golden Retrievers movimenta shopping em Passo Fundo neste sábado

Evento reuniu filhotes e adultos da raça que é uma das mais queridas entre os "pais de pet"

Rebecca Mistura

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS