Empresa de RH de Passo Fundo é condenada por cobrar taxas para encaminhar candidatos a entrevistas de emprego

Uma empresa de Recursos Humanos de Passo Fundo, no norte do Estado, foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho por cobrar taxas para encaminhar candidatos para entrevistas e vagas de emprego. A informação foi divulgada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) na segunda-feira (05).

A empresa em questão cobrava R$ 95 para realizar um cadastro das pessoas que buscavam emprego. Depois, exigia 30% do primeiro salário (cerca de R$ 455 se o trabalhador recebesse um salário mínimo), ou o pagamento de R$ 170 na abertura do cadastro que tinha validade de seis meses.

Na avaliação do MPT, o custo de seleção de candidatos a vagas de trabalho deve ser suportado pelo empregador, por meio de agências de recrutamento, e não pelo trabalhador que busca colocação no mercado de trabalho. O MPT informou que tentou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), mas a empresa não firmou o acordo.