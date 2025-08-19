Ecossistema de inovação de Passo Fundo é oficialmente "consolidado" no RS: uma conquista de todos nós

Por Comunidade Vértice
Passo Fundo vive um momento histórico! Na última quinta-feira, 14 de agosto de 2025, celebramos os resultados da Pesquisa de Ecossistemas Locais de Inovação (ELI) 2025, que coroaram nosso ecossistema com o nível máximo de maturidade: "Consolidado". Um salto extraordinário que nos posiciona como o primeiro ecossistema do interior do RS a atingir este patamar e o segundo do Estado, um feito que nos enche de orgulho e responsabilidade.
Este reconhecimento não é um ponto de chegada, mas sim a validação de uma jornada intensa de cinco anos, marcada pela colaboração e pioneirismo. A Comunidade Vértice, que nasceu em 2023 como a formalização da nossa governança, é a personificação desse movimento.
Desde o início, tivemos a visão de unir os diferentes atores (universidades, empresas, startups, poder público e sociedade civil) em um ecossistema vibrante e eficaz. Nossa força reside na governança colaborativa que construímos. Fomos os pioneiros em adotar o Canvas de Comunidade para nossa estrutura, estabelecendo um Núcleo Facilitador ativo, um Conselho Estratégico visionário e um plano de mantenedores que garante a sustentabilidade e o crescimento.
Nosso pioneirismo se estende à comunicação, com o primeiro relatório anual do ecossistema e canais unificados que hoje alcançam mais de 1.200 pessoas, dando voz e visibilidade a todos os atores
COMUNIDADE VÉRTICE
O protagonismo do poder público municipal, através da Secretaria de Inovação e do Pacto pela Inovação, foi um pilar essencial nessa jornada, criando marcos legais e programas que impulsionam o desenvolvimento. E, claro, a contribuição do Sebrae RS, que nos apoiou em cada etapa, foi fundamental para tecermos essa rede forte e integrada.
Toda essa sinergia nos permite, hoje, não apenas celebrar, mas projetar um futuro ainda mais promissor. A Vértice, como espelho dessa colaboração, reafirma seu compromisso em conectar, articular e impulsionar a inovação em Passo Fundo e na região.
Um agradecimento especial ao Grupo RBS
Não poderíamos deixar de agradecer ao Grupo RBS por nos ceder este espaço de divulgação, permitindo que nossa história de sucesso e modelo de governança alcancem um público ainda maior. Essa parceria é vital para amplificarmos a mensagem e inspirarmos outros ecossistemas.
Convidamos todos a conhecerem mais sobre nossa trajetória e os dados que compõem essa conquista. Acessem o relatório completo neste link. Juntos, continuaremos a construir um futuro mais inovador e próspero para Passo Fundo!
A Comunidade Vértice é o hub de networking e oportunidades do ecossistema de inovação de Passo Fundo.