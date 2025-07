Jovem de 25 anos morre em acidente entre carro e caminhão em Ijuí

De acordo com informações da Polícia Civil e do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhoneiro trafegava no sentido Cruz Alta-Ijuí quando, por volta das 5h45min, avistou o Ford Ka em zigue-zague no sentido contrário. Ele afirmou ter reduzido a velocidade e tentado desviar, mas o carro colidiu na lateral do caminhão.