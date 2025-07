Evento na sede da Brigada Militar arrecada donativos para ONGs de Passo Fundo

A tarde ensolarada do domingo (20) levou centenas de pessoas até a sede da Brigada Militar em Passo Fundo. A 1ª Mateada da União teve como objetivo arrecadar donativos para duas ONGs, além de divulgar os trabalhos sociais desenvolvidos por entidades da cidade.

A ONG Anjos de Luz foi uma das idealizadoras do evento. Segundo Mateus Menegotto, a instituição deve beneficiar cerca de 40 famílias com os donativos:

Outra organização envolvida foi a Associação Amigos Para Fazer o Bem. Com atuação principalmente nos bairros Operária e Vila União, a entidade também estende o atendimento a outras regiões da cidade:

— Hoje estamos recebendo cobertores, mantas e alimentos, que usamos nas nossas oficinas e para preparar a janta das crianças. Os cobertores serão doados por causa do frio — contou o presidente Jefferson Vargas Marques.

O evento foi possível após as duas instituições firmarem parceria com a Brigada Militar. O comandante do 3º RPMon, tenente-coronel Marcelo Rovani, destacou a importância de abrir o quartel à comunidade: