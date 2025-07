CTG de Passo Fundo terá espetáculo em homenagem a Teixeirinha

O espetáculo reúne as invernadas artísticas da entidade — desde a Dente de Leite até os Veteranos — em uma apresentação que tem como objetivo valorizar a história e obra do cantor.

Conhecido como “O Rei do Disco”, Teixeirinha levou o Rio Grande do Sul para todo o Brasil e para fora do país, com uma obra marcada por composições que falam da vida no campo e da cultura gaúcha.