Empreendedorismo feminino: superando desafios e criando oportunidades

Sob o comando feminino, grandes corporações vêm se destacando fortemente no cenário mundial. Amy Hirschi / Unsplash

Por Jocélio Nissel Cunha, presidente do Hospital de Clínicas de Carazinho

Neste sábado (8) celebramos o Dia Internacional da Mulher e o mês de março costuma ser completamente dedicado a todas as mulheres, que com sabedoria, trabalho, garra, determinação e competência, contribuem em todas as áreas da sociedade para um mundo cada vez melhor para todos.

A origem desta importante data ocorreu no século 20, quando em 1910 a líder feminista alemã Clara Zetin propôs a ideia de celebração como forma de luta pela igualdade de direitos e o voto feminino. Desde então, a data tem ganhado destaque no mundo todo, sendo marcada por eventos que abordam as conquistas e os desafios que as mulheres enfrentam diariamente.

No mundo contemporâneo, as mulheres estão cada vez mais conquistando espaços altamente relevantes no mundo corporativo, seja em negócios próprios ou cargos de lideranças em grandes empresas, superando barreiras e desafios diários, trazendo cada vez mais independência na vida pessoal e profissional.

O empreendedorismo feminino tem crescido de forma significativa, estando cada vez mais presente na sociedade, gerando uma força transformadora de inovação que redefine tendências, mercados e a sociedade como um todo. Sob o comando feminino, grandes corporações vêm se destacando fortemente no cenário mundial.

O empreendedorismo feminino é uma realidade que vem rompendo barreiras, quebrando paradigmas e promovendo uma maior equidade, todavia exige também muita coragem, criatividade e resiliência das mulheres. Ao administrar um negócio, elas criam oportunidades, impulsionam a economia e servem de modelos de inspiração para outras mulheres, uma forte demonstração de ousadia e criatividade para superar as situações mais adversas do dia a dia. O empreendedorismo feminino transforma também as relações sociais, fazendo com que mulheres cada vez mais alcancem a sua autonomia financeira.

Desafios

Apesar dos avanços, o caminho do empreendedorismo feminino ainda enfrenta alguns desafios. A dificuldade de conciliar as responsabilidades familiares com a gestão de um negócio são barreiras frequentes, contudo, essas adversidades não têm impedido mulheres de alcançar o sucesso.

O empreendedorismo feminino é mais do que uma tendência; é uma revolução. Na medida em que as mulheres continuam a transformar o mercado com criatividade e coragem, elas mostram que não existem limites para quem acredita em si mesma e no seu potencial.

O futuro sempre será promissor para quem ousa liderar e empreender com competência e dedicação, sem nunca se esquecer da sua família, o seu bem maior.