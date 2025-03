Abastecimento é normalizado em Passo Fundo após reparos em canalização, diz Corsan

A Corsan/Aegea informou na manhã deste domingo (2) que todos os 22 bairros e loteamentos de Passo Fundo estão com o abastecimento normalizado e o sistema de captação recuperado. A informação foi divulgada em nota às 9h.

O problema foi causado por uma canalização rompida na manhã de sábado (1º) no bairro Petrópolis, além do conserto de uma tubulação com vazamento na noite de sexta (28).