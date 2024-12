Sempre presentes, para entregar o melhor

Todo período de final de ano é marcado por reflexões e expectativas. Conseguimos atingir nossos objetivos? Quais as prioridades para o futuro? Na Coprel, este é um momento de muita análise e planejamento. Acompanhamos vários indicadores de desempenho, com um olhar especial para os índices que avaliam a qualidade do nosso atendimento. E a partir de reuniões e pesquisas, priorizamos o que nossos cooperantes apontam como mais importante, valorizando o modelo de governança cooperativo, participativo e democrático.