As múltiplas linguagens das crianças do Colégio Marista Conceição 

A Educação Infantil é uma fase em que as crianças devem ser respeitadas e valorizadas em sua complexidade e potencialidade, encontrando nos diferentes espaços educativos diversas possibilidades de aprender e se desenvolver. No Colégio Marista Conceição, as múltiplas linguagens das crianças são potencializadas, ampliadas e enriquecidas por meio de diferentes estratégias pedagógicas que unem o cuidar e o educar em um contexto de afeto, descobertas e aprendizado.