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Justiça mantém sentença que rejeitou a retirada de vídeo de "chá revelação de infidelidade" e pedidos de indenização 

Vídeo de julho de 2025 viralizou nas redes sociais e ganhou repercussão nacional 

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Bruna Scheifler

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