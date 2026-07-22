Vidraça de loja cai por conta de vendaval e atinge funcionário em Frederico Westphalen

Em Frederico Westphalen, no norte do estado, uma empresa de tratores foi atingida por vendaval e vidraça caiu em cima de funcionário nesta terça-feira (21). Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.

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Conforme levantamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, 80 residências foram destelhadas. Ao todo, o acúmulo de chuva chegou a 110 milímetros. Parte da cidade registra falta de luz desde a madrugada desta quarta.

Os bairros mais atingidos foram Aparecida, Santo Inácio, Fátima e Ipiranga.

Lonas foram distribuídas para famílias atingidas. Até o momento, não há informações sobre pessoas desalojadas ou desabrigadas.

Escola e unidade de saúde

Na escola municipal infantil João Paulo II, localizada no bairro Santo Inácio, galhos de uma árvore caíram e provocaram danos na estrutura do telhado. As aulas foram suspensas nesta quarta-feira (22).