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Vidraça de loja cai por conta de vendaval e atinge funcionário em Frederico Westphalen

Parte da cidade está sem energia elétrica. Cerca 80 residências ficaram destelhadas e Escola infantil foi atingida por árvore 

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Heloisa Gamero

Repórter

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