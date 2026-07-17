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Ventos de 108 km/h impedem pouso de avião em Santo Ângelo; aeronave precisou voltar para Porto Alegre

61 passageiros estavam a bordo. Instruções também precisaram ser adiadas no aeroclube do município

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Heloisa Gamero

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