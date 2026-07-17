Ventos de 108 km/h impedem pouso de avião em Santo Ângelo; aeronave precisou voltar para Porto Alegre

Aeronave sobrevoou três vezes, mas não conseguiu pousar. Porthus Junior / Agencia RBS

Ventos de 108 km/h impediram o pouso de uma aeronave nesta sexta-feira (17) no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, em Santo Ângelo, na região da Missões. A velocidade era quatro vezes maior do que a considerada segura.

Segundo a Defesa Civil, o avião, da companhia Azul, sobrevoou o aeroporto três vezes na tentativa de pousar, mas não obteve sucesso. Com 61 passageiros a bordo, a aeronave teve que voltar para Porto Alegre, cidade de origem.

Aulas interrompidas no aeroclube

Instruções de voo estavam previstas para acontecer no mesmo período no aeroclube de Santo Ângelo, e foram interrompidas pelas condições climáticas. Ao todo, três aeronaves não voaram.

— Estávamos lá no momento e também iríamos fazer aulas de instrução. Chegou a 108 km/h os ventos. Para aquela aeronave (da Azul), a velocidade estava quatro vezes maior, e ele (o piloto) não conseguiria manter com segurança a aterrisagem — relatou o presidente do aeroclube, Paulo Dalla.

Atividades foram interrompidas no aeroclube do município. Aeroclube de Santo Ângelo / Divulgação