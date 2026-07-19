Vento forte arranca cobertura de galpão e atinge rede elétrica em Giruá, no noroeste

Os fortes ventos registrados em Giruá na tarde de sábado (18) provocaram o destelhamento de um galpão desocupado nas proximidades da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Durante a ocorrência, por volta das 12h30min, os bombeiros constataram que a cobertura do imóvel foi arrancada pela força do vento. A estrutura atingiu um poste da rede elétrica e uma edificação vizinha.

A área foi isolada para a segurança da população. A concessionária RGE foi acionada para realizar os procedimentos relacionados à rede elétrica, enquanto a Defesa Civil de Giruá acompanhou o atendimento.