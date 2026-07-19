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Vento forte arranca cobertura de galpão e atinge rede elétrica em Giruá, no noroeste

Estrutura atingiu um poste da rede elétrica e uma edificação vizinha

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Alessandra Hoppen

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