Veado ferido mobiliza resgate em posto de combustíveis em Coxilha; animal teve que passar por eutanásia

Um veado foi resgatado no fim da tarde de terça-feira (14), após ser encontrado circulando pelo pátio de um posto de combustíveis às margens da RS-153, em Coxilha, no norte do Estado. O animal estava ferido, apresentava dificuldades para se locomover e foi encaminhado para atendimento veterinário especializado.

O resgate foi acionado por populares e funcionários do estabelecimento, que perceberam que o animal aparentava estar com uma das patas machucadas.

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Após avaliação clínica pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Coxilha, constatou-se que o animal precisava de atendimento especializado. O veado foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF).