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Aparição rara
Notícia

Veado ferido mobiliza resgate em posto de combustíveis em Coxilha; animal teve que passar por eutanásia

Ele foi encontrado ferido e encaminhado ao Hospital Veterinário da UPF, onde passou por uma bateria de exames

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