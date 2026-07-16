Veado ferido mobiliza resgate em posto de combustíveis em Coxilha; animal teve que passar por eutanásia

Um veado foi resgatado no fim da tarde de terça-feira (14), após ser encontrado circulando pelo pátio de um posto de combustíveis às margens da RS-153, em Coxilha, no norte do Estado. O animal estava ferido, apresentava dificuldades para se locomover e foi encaminhado para atendimento veterinário especializado.
O resgate foi acionado por populares e funcionários do estabelecimento, que perceberam que o animal aparentava estar com uma das patas machucadas.
Após avaliação clínica pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Coxilha, constatou-se que o animal precisava de atendimento especializado. O veado foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Universidade de Passo Fundo (UPF).
Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exames realizados no hospital identificaram que o animal apresentava diversas lesões internas e fraturas em uma das pernas. Em razão da gravidade do quadro, ele teve que passar por eutanásia.